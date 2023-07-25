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Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarını değerlendirdi… Bakan Şimşek, "Kararlar, cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir" dedi.

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Ekleme: 25.07.2023 - 12:21 Güncelleme: 25.07.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Merkez Bankası'nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi.

Faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak

Böylelikle, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Kredilerin günlük limiti

Söz konusu oran, 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası, ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla aldığı kararları da duyurdu.

Buna göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi.

İhracat performansı

Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi. Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu.

Merkez Bankası'nın kararları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarını değerlendirdi… Yaptığı açıklamada enflasyon hamlesine dikkat çeken Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

'Enflasyonu düşürmek için yapıldı'

Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz.
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Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
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