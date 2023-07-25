Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! Maaşları bile ödeyemeyen CHP’li başkana tepki yağdı…

31 Mart yerel seçimlerinde 'Bereket ve huzur' sloganını kullanarak insanları kandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yıllık yönetimi boyunca ABB'yi personel maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma getirdi. Çalışanlarını uğrattığı hak kayıpları ile geçinemeyecek hale getiren Yavaş, personelin maaşını ödeyebilmek kredi talebinde bulundu.Söz konusu kredi talebine tepki gelince bir kez daha algı oyunlarına başvuran Yavaş, sanki krediyi personel maaşlarını ödemek için değil de belediyenin olağan işlerini yapmak ve belediye otobüslerinin çalışmasında kullanılacak algısı oluşturmaya çalıştı.Personele yaptığı zamlara ABB Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın'dan tepki geldi. Yalçın, 'AK Parti döneminde yapılan sözleşmeler devam etseydi son zamlarda brüt maaşı 26 bin TL olan bir mühendis 36 bin 271 TL alacaktı. 19 bin TL alan Tekniker 29 bin 510 TL alacaktı. Yavaş yüzünden ABB'de çalışan bütün personelin 10 bin TL hak kaybı var. Bu hak kayıpları ne olacak. İnsanlara ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler' dedi.Nihat Yalçın, '2022 yılı Aralık ayında asgari ücrette beklenenin çok üzerinde bir artış yaşanınca Yavaş, 2010 yılında yapılan sözleşmeleri iptal etti. Örneğin bir mühendis asgari ücretin yüzde 170 fazlasını alır. Tekniker asgari ücretin yüzde 120 fazlasını alırdı.Teknisyen asgari ücretin yüzde 100 fazlasını alırdı. İşçi de asgari ücretin yüzde 70 fazlasını alırdı. Şimdi bugün brüt asgari ücret 13 bin 414 TL. Benim bu söyledim rakamları brüt asgari ücret ile hesapladığın zaman bir mühendisin brüt maaşı eski sözleşmeye göre 36 Bin 217 TL. Ama şu anda 26 Bin TL brütü var. Bu insanların 10 bin TL hak kayıpları var. Personele ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler' ifadelerini kullandı.11 yıl önce AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yapılan sözleşmeleri iptal ederek kendi dayatmaları ile imzalattığı sözleşmelerle personeli hak kaybına uğratan ve yaptığı zamları bir lütufmuş gibi övünerek anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ABB Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın'dan tepki geldi.4 buçuk yıldır ABB'de çalışan personelin canını okuyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insanları kuru ekmeğe muhtaç etti. Göreve gelir gelmez mobbing, baskı ve zulümle çalışanları canından bezdiren Yavaş, 11 yıl önce AK Parti tarafından personele tanınan hakları gasp etti. Çalışanlarla davulla zurnayla sözleşme imzalayacaklarını iddia eden Yavaş ve yönetimi 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücrete yapılan zam sonrası personelin sözleşmelerini iptal edip zorla kendi dayattıkları sözleşmeleri imzalattı. Maaşlarında 10 bin TL'ye varan hak kayıpları oluşan personele göstermelik zam yapan Yavaş'a yaptığı zamları da bir lütufmuş gibi övünerek anlattı.ABB, bünyesinde çalışan personele bir mesaj attı. Mesajda yaptıkları maaş artışlarını ve personelin alacağı yeni tutarlar vardı. 2022 yılı Aralık ayında asgari ücrette beklenenin çok üzerinde bir artış yaşanınca Yavaş, 2010 yılında yapılan sözleşmeleri iptal etti. Çünkü ABB'de çalışan personel asgari ücretin belli bir katı üzerinde çalıştırıldı. Örneğin bir mühendis asgari ücretin yüzde 170 fazlasını alır. Tekniker asgari ücretin yüzde 120 fazlasını alırdı. Teknisyen asgari ücretin yüzde 100 fazlasını alırdı. İşçi de asgari ücretin yüzde 70 fazlasını alırdı.Şimdi bugün brüt asgari ücret 13 bin 414 TL. Benim bu söyledim rakamları brüt asgari ücret ile hesapladığın zaman bir mühendisin brüt maaşı eski sözleşmeye göre 36 Bin 217 TL. Ama şu anda 26 Bin TL brütü var. Şimdi ABB yönetimi personele zam verdik diye övünüyor. Zam yaptık dedikleri personelin onların yüzünüzden hiç yoksa 10 Bin TL kaybı var. Bunu hiç dile getirmiyorlar. Personel bunlar yüzünden hak kaybına uğradı. Personel zulme uğradı. Personele daha iyi haklar vereceğiz, davulla zurna ile sözleşme imzalayacağız dediler. Ne personelin hakları iyileştirildi. Ne davulla zurna ile sözleşme imzalandı. Bunun hesabını da soruyoruz ama cevap veren yok. 1 Temmuz itibari ile yaptığı zammı sanki bir lütufmuş gibi anlatıyorlar. Önce personelin elinden alınan haklarını geri verin. Daha sonra övünürsünüz.' dedi.Yalçın şunları söyledi; 'Yavaş tamamen göz boyuyor. Personele ölümü gösterdiler sıtmaya razı ettiler. Şu anda personel zam yapıldığı için geçici bir rahatlama içine girdi ancak gerçeği idrak ettikleri zaman nasıl Yavaş tarafından nasıl kandırıldıklarını anlayacaklar. Ayrıca personele mesaj atayıp brüt maaşlarını net maaş gibi lanse ettiler.Sonra arayıp 'Yok biz yanlış bir cümle kullanmışız o mesajda verilen ücretler sizin brüt ücretleriniz' dediler. Yavaş personelden gasp ettiği hakları geri vermek zorunda. Ancak bu hakları veremeyecekler. Çünkü belediyeye haddinden fazla adam aldılar. Aldıkları adamlar içinde hakkıyla işini yapanlar var onlara saygım sonsuz. Ancak bu adamların için de birde çalışmadan maaş alanlar var. Onlar bütün personelin hakkını gasp ediyor. ATM personellerini devre dışı bırakırsan çalışan personel hakkını fazlasıyla alacaktır.'