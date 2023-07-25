  • USD: 26,93 - 26,97
  • EURO: 29,78 - 29,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda birçok mezarın yıkıldığı ve mezarların köpeklerin barınağı hale geldiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!
Ekleme: 25.07.2023 - 13:10 Güncelleme: 25.07.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!
Ankara'dn her geçen gün hizmet yetersizliğinden kaynaklı skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. 

Yaşanan skandallara sessiz kalamayan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu kez de Karşıyaka Mezarlığı'na dikkat çekti. 

Şehrin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka'da son zamanlarda ortaya çıkan manzara 'yok artık' dedirtti.

'MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA'SI'

Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda birçok mezarlığın harap halde olduğu görüldü. Yıkılan mezarların bazıları ise köpeklerin mesken yeri hale geldi. Gökçek ise yaşanan olaya; Mansur Yavaş'ın Ankara'sı... Yarın öldüğünüzde sizi de buraya gömecekler. Köpeklerle mi yaşayacaksınız' sözleriyle tepki gösterdi. 

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları...

'MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA'SI… DÜN BİR MUHTAR ARKADAŞIM BU FOTOĞRAFLARI ÇEKMİŞ… KARŞIYAKA MEZARLIĞI VE KÖPEKLER… NEDİR BU REZALET… NEDİR MEVTALARA KARŞI BU SAYGISIZLIK… 3 SENE ÖNCE BAŞLATTIĞI KÖPEK BARINAĞINI YAPMAKTAN ACİZ MANSUR BU TABLONUN SORUMLUSU DEĞİLSE SORUMLU KİM?'

Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!

'TELE 1, HALK TV, FLASH, KRT, FOX HABER YAPSANIZA BU REZALETİ … YARIN ÖLDÜĞÜNÜZDE SİZİ DE BURAYA GÖMECEKLER… KÖPEKLERLE Mİ YATACAKSINIZ? BU KADAR YANDAŞ OLMAYIN…'

Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!

'MANSUR YAVAŞ ÖLÜM HER FANİ İÇİN KAÇINILMAZ… YARIN SEN DE ÖLECEKSİN… VE MEZARIN BÖYLE KÖPEKLERİN BARINAĞI OLSA NE YAPARSIN?'

Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Halk TV ile yapılan anlaşmayı görmezden geldi, pişkin pişkin 'Basın özgürlüğü yok' dedi! Kılıçdaroğlu vatandaşın aklıyla alay etti...
Bakımevindeki görüntüler kan dondurmuştu! Savunmasını duyan şoke oldu: Sevecen şekilde…
Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!
Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek
Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem! Bakan Tunç '1 Eylül'de başlıyor' diyerek duyurdu: Zorunlu olacak!
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta
Yerinde dönüşüm başlıyor! İlk temel Malatya'da atılacak
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! Maaşları bile ödeyemeyen CHP’li başkana tepki yağdı…
FETÖ İYİ Parti'yi dizayn ediyor: Meral Akşener'in veliahtını hazırladılar
Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı: Gece saatlerinde tahliye edildi
Ümit Özdağ'dan gizli anlaşmaya tepki gösteren muhalefet liderlerine: Hepinizin haberi vardı!
Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...