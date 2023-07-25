İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon başladı.Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentte, binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulundu.Bu kalıntılardan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlendi.Tarihe ışık tutan İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde yeni sezon kazılarında 8 bin yıl öncesine ait sayı taşı ve balta bulundu.Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, 'Bu yılki kazı çalışmalarının ilk günlerinden itibaren yeni buluntularla karşı karşıyayız.Günümüzden 8 bin ile 8 bin 500 yıl önceki ilk yerleşimin kalıntıları üzerinde çalışıyoruz. Bu yılki kazılarda ilk olarak taş balta bulduk. Dönemin insanlara bunu ahşaba veya boynuza geçirerek kullanıyordu.Bunun yanında çok da özel bir eser bulduk. Bu da bir sayı taşı. 8 bin yıl önceki insan bunu hesap yapmak ya da oyun oynamak için kullanıyordu. Bu taş özel olarak baklaya benzer şekilde yapılıyordu. O günün simgesi olarak karşımıza çıkıyordu' dedi.