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İzmir’de korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı: O detay yürek yaktı!

İzmir'de Erkan Bilgin, sabah saatlerinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili o detay yürek yaktı: Meğer daha 12 gün önce!

Ekleme: 25.07.2023 - 09:45 Güncelleme: 25.07.2023 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı: O detay yürek yaktı!Korkunç kaza, 05.00 sıralarında İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İddiaya göre, Erkan Bilgin (34) idaresindeki 33 AKS 274 plakalı otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı.

İzmir’de korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı: O detay yürek yaktı!

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Erkan Bilgin'in otomobil alım ve satımı yaptığı öğrenildi.

İzmir’de korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı: O detay yürek yaktı!

YÜREK YAKAN DETAY

Talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği 33 AKS 274 plakalı otomobili ise 12 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. Bilgin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan otomobil pazarına gittiği, aracına da satış için otomobilinin bilgileri yazan levha astığı öğrenildi.

İzmir’de korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı: O detay yürek yaktı!
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