  • USD: 26,92 - 26,97
  • EURO: 29,86 - 29,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanmayı sürdüren Fatih Portakal, CHP lideri tarafından kandırıldıklarını söyledi. Portakal, "Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum" dedi.

Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
Ekleme: 25.07.2023 - 11:23 Güncelleme: 25.07.2023 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
Seçimlerde alınan mağlubiyet CHP'yi karıştırdı.

Seçimlerden önce her fırsatta kazanacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iki turda da umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha kaybedince CHP tabanının sabrı taştı. CHP liderinin istifa etmesi istendi ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamak için çeşitli değişiklikler yaptı.

Kılıçdaroğlu, MYK'sını ve danışmanlarını görevden alsa da parti tabanı bir türlü rahatlamadı.

Seçim mağlubiyetinin karıştırdığı CHP'de sular durulmuyor

Ekrem İmamoğlu öncülüğünde parti içerisinde değişim isteyenlerin sayısı gittikçe artarken, Kılıçdaroğlu'nun bu hamleye karşı cevabı vekillere medya ambargosu uygulamak oldu.

Yaşananların yanı sıra seçim sonuçlarından beri Kılıçdaroğlu muhalif medyada da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu eleştirileri yapanların en başında ise Fatih Portakal geldi.

Sözcü TV'deki programında her fırsatta Kılıçdaroğlu'na verip veriştiren Portakal, şimdi de YouTube kanalında yaptığı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

'Egosu patlamış bir insan var karşımızda'

Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kendinden başka kimseyi CHP'yi temsil edecek seviyede görmediğini söyleyen Portakal, 'CHP içerisinde kendinden başka temsil edecek kimseyi görmüyor, böyle bir ego patlaması olur mu? Bi de bana egolu derler, en azından ben kendisiyle dalga geçebiliyorum. Egosu patlamış bir insan var karşımızda. CHP içerisinde kendisini en temiz olarak gören ve kendinden başka kimsenin temiz olmadığını düşünen birisi. Doğrudur belki AK Parti iktidarında kimse Kemal Bey ile ilgili bir şey çıkartamadı ama diğerleriyle ilgili de çıkartamadı. Bu şekilde temiz birisi olursa bırakırım demek, ben gitmeyeceğim demektir' şeklinde konuştu.

'Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor'

Sözlerine devam eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğunda seçimlerle ilgili hesap vermeden oturmaya devam ettiğini de belirtti.

'Kemal Bey artık gitmeniz gerekiyor' diyen Portakal, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının bir bir ortaya çıktığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun muhalif seçmenleri kandırdığının altını çizen Portakal, izleyicilerden de kendisinden de özür diledi.

Portakal, 'Umut var zannettim, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum.' dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili diğer söyledikleri şu şekilde:

'Bu kadar saflığımdan özür diliyorum, ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlilkte birilerini arıyoruz. Ama şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine kendisini temizlemesi gereken en önemli parti bence. Genel başkanlara, altılı masaya ayrı, seçmene ayrı konuşuyor. Gidiyor başkalarıyla protokol yapıyor.'
Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem! Bakan Tunç '1 Eylül'de başlıyor' diyerek duyurdu: Zorunlu olacak!
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta
Yerinde dönüşüm başlıyor! İlk temel Malatya'da atılacak
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! Maaşları bile ödeyemeyen CHP’li başkana tepki yağdı…
FETÖ İYİ Parti'yi dizayn ediyor: Meral Akşener'in veliahtını hazırladılar
Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı: Gece saatlerinde tahliye edildi
Ümit Özdağ'dan gizli anlaşmaya tepki gösteren muhalefet liderlerine: Hepinizin haberi vardı!
Değişimcilerin 'PM darbesi' şok etkisi yarattı! Kılıçdaroğlu kontrolü kaybetti
Adana'da 5.5 büyülüğünde deprem!
ABD’nin operasyoncu ismi Michael Rubin'in Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan'ın son sözü söylemesine izin vermeyin...
Bakan Ersoy Antalya'da: Hedefimiz gün içinde yangını kontrol altına almak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı! 'Desteğimiz artarak devam edecek!'
Başkan Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı: Haklarımızı savunurken yeni hamlelerle kazanımlarımızı tahkim edeceğiz
Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

İzmir’de tarihi keşif: 8 bin yıl önce bu yüzden kullanıyorlardı!

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Twitter'ın 'X' ile başı dertte! Yüzlerce dava açılabilir

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...