Değişimcilerin 'PM darbesi' şok etkisi yarattı! Kılıçdaroğlu kontrolü kaybetti

14- 28 Mayıs seçim yenilgilerinden bu yana koltuğu bırakmamak için direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde parti üzerindeki demir yumruğunu daha da sertleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen il ve ilçe başkanlarını tek tek tasfiye eden Kılıçdaroğlu, 'değişim' cephesinin propaganda üssü haline gelen Halk TV'ye de para akışını kesti. İmamoğlu'nun 'siyasi beyni' olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılımını yasaklayan Kılıçdaroğlu, buna rağmen PM'deki salt çoğunluğu değişimcilere kaptırınca büyük şok yaşadı.Krizlerin ve kumpasların bir türlü son bulmadığı CHP'de koltuk savaşı kızıştı. İnternete sızan 'darbe' toplantısında 'PM'de çoğunluğu ele geçirmeyi' ilk hedef olarak belirleyen değişimciler, pazar günü gerçekleştirilen kritik toplantıda 31 üyeye ulaşarak bunu başardı. Günden güne güçlenen değişimcilere karşı Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki baskı politikası ise partilileri iyice kıskaca aldı.İmamoğlu'na destek verdiği ortaya çıkan birçok il ve ilçe başkanını sorgusuz sualsiz görevden alan Kılıçdaroğlu, 'değişimcilere' methiyeler düzen Halk TV'ye de para akışını kesti. 4 koldan partiyi kontrol altında tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu, son olarak hedef tahtasına 'İmamoğlu'nun sağ kolu' olarak da bilinen Gökhan Günaydın'ı oturttu. Kulislere yansıyan çarpıcı iddiaya göre Günaydın'ın MYK'ya katılımı yasaklandı.İmamoğlu liderliğindeki değişim grubunun önce gizli Zoom toplantısı, ardından da 60 kişilik PM'de çoğunluğu ele geçirerek yaptığı çifte hamle, genel merkezdeki tedirginliği artırdı. Pazar günkü PM'de, İmamoğlu destekçisi il ve ilçe başkanlarının göreve iadesi için yapılan oylamada 31 oyu yakalayan değişimciler, Kılıçdaroğlu'na güç gösterisinde bulundu.Parti koridorlarından sızan son bilgilere göre, ortaya çıkan sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nda hayal kırıklığı yarattı. Mahalle delegeleri seçimlerine kadar genel merkezin gücünü her alanda kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, tüm girişimlerine rağmen PM'de çoğunluğu koruyamayınca büyük bir riskle de karşı karşıya kaldı.Değişimcilerin, PM'de 31 üyeyi yakalayarak kritik bir eşiği aşması, 'olağanüstü kurultay' ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı olağanüstü kurultay süreci, değişimcilerin ise en büyük hedefi olarak dikkat çekiyor. PM'de salt çoğunluğu yakalamak, olağanüstü kurultay kararı almak ve kurultay tarihini belirlemek gibi kritik konularda da belirleyici olabiliyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından elini güçlendiren değişim grubunun, olağanüstü kurultay için atağa geçebileceği iddia ediliyor.Adana'nın Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesi yapılan delege seçimleri için Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu. Delege seçimi başladıktan sonra iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Tavşantepe Mahallesi delege seçimleri iptal edildi.Kılıçdaroğlu'nun bazı gazetecileri hedef alarak, 'Ben kimin nereden, ne kadar maaş aldığını çok iyi biliyorum' sözleri ve CHP'nin Halk TV ile olan tüm sözleşmelerini tek taraflı feshetmesi, muhalif medyayı da birbirine düşürdü. 'Bazı belediyelerin kendisine muhalif gazetecileri fonladığını' iddia eden Kılıçdaroğlu, bir kez daha İmamoğlu ve İBB'yi işaret etti.Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sert tepki gösteren İsmail Saymaz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil, Murat Ağırel, Aytunç Erkin gibi isimler, bu isimlerin bir an önce açıklanması gerektiğini savunarak CHP liderinin sözlerine sert tepki gösterdi. Muhalif gazetecilerden bir kısmının ise Kılıçdaroğlu'nu savunduğu görüldü. Parti içinde olduğu gibi medya ayağında da savrulma sürecine giren CHP, içinde bulunduğu büyük krizi bir kez daha gözler önüne serdi.