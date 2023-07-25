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Beyaz Gazete
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CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum

Seçim yenilgisinin ardından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' açıklamasına inanamadığını dile getiren Anadol, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na "Yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri milletvekili yaptınız. FETÖ’cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız." sözleriyle seslenen Anadol, hakkını helal etmediğini söyledi.

CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
Ekleme: 25.07.2023 - 11:03 Güncelleme: 25.07.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
CHP'de seçim mağlubiyetinin ardından başlayan değişim tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığını bırakmasına yönelik eleştirilere dair yaptığı ‘Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım” açıklaması krizi daha da alevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken partinin ağır toplarından Kemal Anadol'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Kılıçdaroğlu'na istifa etmediği gerekçesiyle yüklenen Anadol, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

Gazeteler 'Parti ilkelerine bağlı temiz bir insan olsa Genel Başkanlığı bugün bırakırım' dediğinizi yazdı. Bu sözlerinize inanamadım. Yalanlamanızı bekledim. Ama siz susmakla yetindiniz.

Bu durumda söz, ömrünü CHP ilkelerine adamış, bırakın akçeli işlere bulaşmayı maddi kayıplara uğramış fedakâr örgüt emekçilerine düşüyor. Seçim kazanıldığında adaylardan çok sevinen, yitirildiğinde onlardan çok üzülen isimsiz kahramanlara düşüyor.

Emekli olduktan sonra CHP size İş Bankası idare Meclisi Üyeliği, Parti Meclisi ve MYK üyeliği, Milletvekilliği, Grup Başkanvekilliği ve en son Atatürk'ün koltuğunu verdi.
'FETÖ'cüleri danışman yaptınız'

CHP ilkelerine ters düşen uygulamalarınıza sırf parti zarar görmesin diye sabretti. Siz ise şu anda yurt dışında kırmızı bültenle aranan kişileri, yetmez ama evetçileri milletvekili yaptınız. FETÖ'cü olduğu savıyla üniversiteden çıkarılanları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçan kişileri danışman yaptınız.

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile helalleştiniz ama kendi partinizin laik, demokratik düzeni savunan kadrolarına küstünüz. CHP'li seçmeni ise her seçimde tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi yerine koydunuz.

'Size hakkımı helal etmiyorum'
Şimdi CHP ilkelerine bağlı, geçmişi temiz binlerce insan Atatürk'ün koltuğunu bir an önce bırakmanızı istiyor.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Genel Başkan seçildiğiniz Kurultayın başkanıydım.

Size hakkımı helal etmiyorum.
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