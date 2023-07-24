Türkiye savaş sebebi sayılacağını belirtmişti! Yunanistan'da tartışma konusu oldu: Taviz verilebilir mi?

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, müzakere sürecinde tavizler verebileceğini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözleri üzerine konuştu. Türkiye'nin F-16 alımı ile ilgili sürece de değinen Dendias, güç dengesi meselesini gündemine taşıdıYunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan-Türkiye ilişkileri ile ilgili Ta Nea'ya konuştu.Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta NATO Liderler Zirvesi kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan Dendias, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha olumlu bir atmosferde seyrettiğini ifade ederken Türk siyasetinde gerilime neden olabilecek belirli noktaların olduğunu gözden kaçırmamak gerektiğinin altını çizdi.Güler ile bir tanışma toplantısı yaptığını belirten Dendias, karşılıklı kişisel iletişimin de önemli olduğunu ifade etti.Yunanistan'ın kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak istemesinin Türkiye tarafından 'casus belli' yani savaş sebebi sayıldığı bilinirken bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı olası tavizlerden söz etmişti. Bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Yunanistan'ın pozisyonunun sabit olduğunu belirtti. 'Bugün o aşamada değiliz' dedi.Türkiye ve ABD arasındaki F-16 süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Dendias, bunun Türkiye ve ABD arasında bir mesele olduğunu belirtti.Her halükarda planlamalarının savunma yönelimi olduğunu söyleyen Dendias, bölgedeki güç dengesinin bozulması ihtimaline karşı da harekete geçebileceklerini belirtti. Türkiye ve Yunanistan'ın savaş uçakları sayısında endişelenmeleri gereken bir fark olmadığını da ileri sürdü.Yunanistan'ın silahlanma politikasının 'Türk merkezli' olmadığını söyleyen Dendias silah üreten ülkeler ile aralarının iyi olduğunun altını çizdi.Boğazlar'a 'çift isim' talebi skandalı ve Kıbrıs meselesi ile ilgili de konuşan Dendias, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm talebine tamamen karşı olduğunu belirtirken bu iki meselenin de kendi bakanlığının konusu olmadığını belirtti.Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönemin sinyalleri verilirken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yunanistan'ın günlerdir beklediği NATO Zirvesi'ndeki Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin ardından ilk röportajını veren Miçotakis ikili ilişkilerde gündeminde yer alan konuyu açıklamıştı.Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesi, Türk-Yunan ilişkilerinde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesi yönündeki karşılıklı arzuyu ortaya koymuştu.İki ülkenin yeni döneminde çizilen rota az çok belli olurken Miçotakis verdiği röportajda masasındaki konuya dikkat çekti.mişti. Kathimerini de yer alan habere göre, SKAI TV'ye konuşan Miçotakis, zorlu 4 yılın ardından ikili ilişkilerde yeni adımlar atıldığını belirtmişti.İki ülkenin en önemli çatışma konusunun deniz bölgelerinin sınırlandırılması olduğunu söyleyen Miçotakis, 'Lahey'e gitmeyi kabul edersek sorunu çözebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.Miçotakis 'En büyük hedef aradaki anlaşmazlığın çözülmesi. Türkiye ile hala en büyük anlaşmazlıklarımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının, MEB'in ve kıta sahanlığının belirlenmesidir' ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz yaz aylarında, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırdığı gerekçesi ile iki ülke arasında gerilimin iyice tırmandığı bilinirken Miçotakis 'Mutlak bir savaşa hazır olma noktasına ulaşmıştık' ifadelerini kullanmıştıÖte yandan Miçotakis, silahlanma konusunda yeni gelişmeler olacağını belirtti. Türkiye'ye karşı her zaman güçlü bir caydırıcı güce sahip olmak istediklerini belirtmişti.Erdoğan ile görüşme hakkında da konuşan Miçotakis, güzel bir atmosfer olduğunu belirtti. Sürekli gerilim ortamında yaşamak zorunda olunmadığını ifade eden Miçotakis iki liderin de karşılıklı çıkarlarını savunduğunu söylemiştiTürkiye ile olan sorunları çözmenin Yunanistan'ın çıkarına olduğunu belirten Miçotakis, müzakere sürecinde tavizler verebileceğini belirtmişti.Türkiye'nin F-16 alımı üzerine de konuşan Miçotakis, Kongre'de yaptığı konuşmayı hatırlatmıştı. Geçtiğimiz yıl ABD Kongresi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getiren Miçotakis, Doğu Akdeniz'de istikrarın hesaba katılması gerektiğini söylemişti.ABD'den F-35 almak için çalıştıklarını söyleyen Miçotakis bir yandan da Rafele'yi tedarik ettiklerini belirtmişti.AB Türkiye yakınlaşması ile ilgili ise 'biz masadayız bir ölçüde etkimiz var, Kıbrıs ortada' ifadelerini kullanmıştı.