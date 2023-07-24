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Türkiye bu olayı konuşuyor… Tartıştığı kadını döverek bayılttı: Tam bir suç makinesi çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta Ş.D., sokak ortasında tartıştığı D.S isimli kadını döverek bayılttı. Ardından park halindeki minibüse aldı. O anlar kaydeden bir vatandaşa ise "Yarın sabah sizin için geleceğim" diyerek tehditler yağdırdı. Türkiye'nin konuştuğu olay hakkında soruşturma başlatıldı. Ş.D., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Tam bir suç makinesi çıkan Ş.D.'nin sorgusu sürüyor. İşte kan donduran olaydaki tüm detaylar…

Ekleme: 24.07.2023 - 09:43 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bu olayı konuşuyor… Tartıştığı kadını döverek bayılttı: Tam bir suç makinesi çıktı!
Türkiye'nin konuştuğu olay önceki gün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

İddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Ş.D. daha sonra bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalıştı.

O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşı hedef aldı. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da 'Polisi arıyorum', 'Ne yapıyorsunuz ?' diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler yağdırdı.

'YARIN SABAH SİZİN İÇİN GELECEĞİM'

'Yarın sabah sizin için geleceğim' diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kan donduran olaya ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Vali Gül paylaşımında, 'Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz' ifadelerini kullandı.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ş.D., tam bir suç makinesi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklada '22 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve D. S. İsimli kadının gördüğü şiddet sonrası bayılmasını ve sonrasında sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlatmıştır.

Yapılan çalışma sonucunda görüntülerdeki şüpheli şahsın, 11 suç kaydı bulunan Ş. D. olduğu tespit edilmiş; şahıs, olay anında yanlarında bulunan E. I. İle birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmekte olup D. S.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.

Türkiye bu olayı konuşuyor… Tartıştığı kadını döverek bayılttı: Tam bir suç makinesi çıktı!

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında darbeden ve tepki gösteren kişileri de tehdit eden şüpheli ile ilgili hukuki sürecin Bakanlık tarafından titizlikle takip edileceğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahsın, kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Kadına yönelik şiddet olayına ilişkin olarak emniyet birimleri ile derhal temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde şiddet faili şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bakanlığımız savcılık soruşturmasına müdahil olup, olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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