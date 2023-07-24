Tanju Özcan’dan “Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim' diyen Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları sıcaklığını korurken, Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tam gaz devam ediyor.Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'CHP'de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim' ifadesini kullanmıştı.Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çıkışına tepki gösterdi.Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Basında yaygın olarak çıkan açıklamanızda 'CHP'de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim' demişsiniz.1,5 milyon CHP üyesi var, çok sayıda Belediye Başkanı ve Milletvekili var. Kendiniz hariç hepimizin geçmişinde akçeli veya başka türlü kirli işler mi var demek istiyorsunuz?Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin.Bu sözlerinizle, biz CHP'lileri akçeli işlere bulaşmış, kirli insanlar olarak kamuoyuna ve siyasi rakiplerimize malzeme haline getiriyorsunuz.Eğer bu cümleleri söylemişseniz veya ima etmişseniz, sizi bütün CHP'llilerden özür dilemeye davet ediyorum!!!'