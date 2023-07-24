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Spor salonunda facia! Voleybol takımından 11 kişi öldü

Çin’de bir okulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 24.07.2023 - 11:50 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Spor salonunda facia! Voleybol takımından 11 kişi öldü
Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Qiqihar kentinde yer alan 34 numaralı orta okula ait spor salonunun çatısı dün yerel saatle 14.56’da kız voleybol takımının antrenmanı sırasında çöktü. Olay sırasında spor salonunda bulunan 19 kişiden 15’i göçük altında kaldı. Bu sabah itibarıyla enkaz altında kalanların tamamının çıkarıldığı belirtilirken, 11 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede spor salonunun bitişiğindeki kompleksin inşaatı esnasında spor salonunun çatısına yığılan malzemenin, yağmur nedeniyle ağırlaşarak çatının çökmesine yol açtığı bildirildi. İnşaatı üstlenen şirket yetkililerinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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