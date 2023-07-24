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Beyaz Gazete
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Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı

İstanbul Silivri'de özel bir bakım evinde kaydedilen görüntülerde, bir sağlık çalışanının hastayı hem darp ettiği hem de taciz ettiği anlar büyük tepkiye yol açtı.

Ekleme: 24.07.2023 - 16:21 Güncelleme: 24.07.2023 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı
İstanbul Silivri'den vicdanları sızlatan bir görüntü geldi.

Özel bir bakım evinde meydana gelen olay sosyal medyada infiale neden olurken; görüntüler de dehşete düşürdü.
 
Erkek bir sağlık çalışanı, yatalak hastayı önce darp etti; ardından taciz ederek dalga geçti. Sağlık çalışanının ve etrafındakilerin konuşmaları büyük tepki çekerken, kurumdan henüz bir açıklama gelmedi. 

Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı

Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı
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Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı

Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı

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