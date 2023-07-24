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Memur-Sen'in talebi belli oldu! 2 yıllık toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme süreci başlıyor. 4 milyona yakın kamu görevlisinin 2024-2025 yılı süresince mali ve sosyal hakları netleşecek. 6 aylık dilimlerde uygulanacak yeni toplu sözleşme zammı Ağustos'ta belli olacak. Memur maaşları Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor. Memur-Sen'in toplu sözleşme için talepleri belli oldu.

Memur-Sen'in talebi belli oldu! 2 yıllık toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak?
Ekleme: 24.07.2023 - 13:29 Güncelleme: 24.07.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Memur-Sen'in talebi belli oldu! 2 yıllık toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak?
Toplu Sözleşme için geri sayım başladı. Memura 2 yılın boyunca uygulanacak toplu sözleşme zammı ve sosyal haklar için geri sayım başladı. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustosta yapılacak. Memur-Sen, toplu sözleşme zammı için 3 aylık dilimler halinde talebini açıkladı.

16 MİLYONUN GÖZÜ KULAĞI MEMUR-SEN'DEYDİ: TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TALEBİ BELLİ OLDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, kamu görevlilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyen 7'nci Dönem Toplu Sözleşme teklifini paylaştı. Toplu sözleşmenin; hakkı temin etmenin, eksiklikleri gidermenin, beklentileri hayata geçirmenin ve sosyal maliyeti önlemenin en kilit anahtarı olduğunu belirten Yalçın, 'Memur-Sen olarak; emeğin ve alın terinin karşılığını almak, 6 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz' dedi. Tekliflerin sunumundan sonra kamu işvereni için 1 hafta süre olduğunu hatırlatan Yalçın, bu süre içerisinde kamu işvereninin teklifleri tasnif edip, ayrıştırıp 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmesini talep ettiklerini söyledi.

Memur-Sen'in talebi belli oldu! 2 yıllık toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak?

'2024 OCAK'TA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 29 BİN 700 TL OLACAKTIR'

Yalçın, 'Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL'den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Yalçın, 2024 yılı için 3'er aylık dönemde refah payı dahil yüzde 70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemlerde toplam yüzde 40 artış istediklerini belirterek, '2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır' dedi.

Memur-Sen'in talebi belli oldu! 2 yıllık toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak?

'SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE DE VERİLSİN'

Sosyal yardımlar ve emekli aylıklarının artırılmasına dair tekliflerini de dile getiren Yalçın, enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 TL ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı verilmesini, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 TL ikramiye ödenmesini ve eş yardımının 2000, çocuk yardımının 500 TL ödenmesini bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Öte yandan Yalçın, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istediklerini söyledi.
Yalçın, tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bugün teslim edeceklerini kaydetti.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

Memur-Sen'in talebi belli oldu! 2 yıllık toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

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