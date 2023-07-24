Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası 'Fondaş' medyada panik başladı! CHP'den maaş alan gazeteciler kim?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerekleştirilen seçimlerinde alınan tarihi yenilginin ardından 'değişim' tartışmalarının yaşandığı CHP'de sular durulmuyor.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısının yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıda, partisindeki isimlerin köşe yazarlarını satın aldığını iddia etti.Kılıçdaroğlu, 'Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamaları 'Fondaş' medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na 'Bu isimleri açıklayın' çağrısında bulundu.İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kılıçdaroğlu'nun partisini eleştiren bazı gazeteciler hakkında 'Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' dediği iddia ediliyor. CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. Kılıçdaroğlu, para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı.' ifadelerini kullandı.Fatih Altaylı ise bugünkü köşe yazısında, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimleri açıklaması gerektiğine dikkat çekerek, 'İnşallah bu listeyi yayınlar da bu kişi ya da kurumlar kimmiş öğreniriz. Herhalde elinde açık bilgi belge olmadan böylesine bir iddiayı ortaya atmamıştır, değil mi!' dedi.Fatih Portakal ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu; Ben kimin, nereden, ne kadar maaş aldığını biliyorum.A-ÇIK-LA-YIN. Yüzsüzleri toplum bilsin. Sonra seçmene vermediğiniz şu hesapları verin:-gizli protokol yap hesap verme-git bir kanalla anlaş hesap verme-partinde insanları zan altında bırak hesap verme-seçimi kaybet hesap vermeSonuç: Pişkinliğin bu kadarına da PES! Ve istifa edin.'Yılmaz Özdil de Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın.' dedi.Daha sonra bir paylaşım daha yapan Özdil, şunları söyledi:'CHP memlekete bir iyilik yapsın, CHP'den dolaylı/dolaysız para alıp, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Atatürkçü diye parlatan, öyle olmadığını bile bile Kılıçdaroğlu'nu 'kazanacak aday' ilan eden, Meral Akşener'e 'masayı devirdi' diyen, Muharrem İnce'ye çekil baskısı yapan, kiralık mutant gazetecileri açıklasın…'Murat Ağırel ise Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'kim nereden ne kadar maaş alıyor açıkça söyleyin' çağrısında bulundu.Ağırel şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu şöyle diyor: 'Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum.'Sayın Kılıçdaroğlu, kim nereden ne kadar maaş alıyor bunu açıkça söylemelisiniz.Hiç kimse gazetecilik camiasını töhmet altında bırakan böylesi bir ayıp bir açıklama yapamaz.'Aytunç Erkin, yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun kimseyi zan altında bırakmaması gerektiğine dikkat çekti. Erkin, 'Geçen cumartesi sordum, hala yanıt yok! Kılıçdaroğlu, gazetecilerin maaş alarak haber yaptığını söyledi. Kim bunlar? CHP lideri açıklama yapmalı ve kimseyi zan altında bırakmamalı!' ifadelerini kullandı.