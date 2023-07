İYİ Parti’de bir istifa daha! Görevden ayrılan o isimden şoke eden Meral Akşener ve PKK iddiası!

8'li koalisyon, Türkiye'yi yönetme hevesine kapıldı. Yuvarlak masanın etrafında defalarca kez toplandı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hepsi hüsrana uğradı. Yenilginin ardından koalisyonun her partisinde kriz patladı.Daha önce 'Kumar masasında olmam' diyerek masadan kalkan ancak sadece 3 gün sonra kararından vazgeçen Meral Akşener'ın partisinde birbiri ardına istifalar yaşandı.Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Av. Arb. Aslıhan Alkan Bat, partiden istifa edenler kervanına katıldı.Sosyal medyadan İYİ Parti'ye gönderilmek üzere hazırladığı istifa yazısını sosyal medyada paylaşan Av. Arb. Aslıhan Alkan Bat, partideki çıkar ilişkilerini tek tek anlattı. İddiaları, ortalığı karıştırdı.İstifa yazısında parti içindeki görevlerini layığıyla yapmasına rağmen küfürler yediğini belirterek partinin eksiklerini gidermek için gerekli her yere başvurduğunu, kendisine küfredilmesine rağmen parti yetkililerinin umurunda olmadığını vurguladı.Disiplin sürecinin sudan sebepler ve açık yalanlardan düzgün bir şekilde işlemediğini vurgulayan Alkan, Genel Başkan Meral Akşener'e ulaşmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını anlattı. Parti'de kadına hakaretin, küfrün ödüllendirildiğini ileri süren Alkan, partideki amacın seçimi kazanmak değil de koltuğu korumak olduğunu açıkladı.Avukat Aslıhan Alkan Bat'ın istifa mektubunda parti kurucularından Neslihan Seven ve Genel Başkan Meral Akşener ile ilgili yazdıkları ise şok etkisi yarattı.Neslihan Seven'e komplo kuranların terör örgütüne üyelikten dolayı cezaevinde olduğunun ve PKK terör örgütüne üye kişilerin bu saldırılarda bulunduğunun mahkeme kayıtlarıyla ortada olduğunu kaydeden avukat, Meral Akşener'in Neslihan Seven'e PKK üyelerinin sözlerini muteber tutarak dava açtığını aktardı.İYİ Parti'de PKK üyelerinin sözlerinin parti kurucusunun sözlerinden daha önemli tutulduğunu söyleyen Alkan, istifa yazısında "Memleketteki istibdat havasından daha büyüğü partinin içinde var. Anlamadığım şu; dün partide rüşvet var, şunlar şunlar hırsız, ben bunlara karşı geleceğim istifa edeceğim diyenler, bugün makam sahibi oldu diye sustu. Sizler süreç bitince, koltuklarınızdan kalkınca ne olacak?" ifadelerini kullandı.Avukat Alkan, partinin genel başkana ağır hakaret edenlerin milletvekili olunca sustuğunu, İyi Parti'nin 'dedikoducular partisi' olduğunu ve kendisinin hukukçu kimliğiyle dahi özgürce fikirlerini ifade edemediğini belirterek İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.