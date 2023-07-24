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Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde siyah beyaz benekli renkleriyle doğan ve görüntüsüyle inek yavrusunu andıran küçük manda dikkat çekti. Manda yavrusunu çevre köylerden dahi görmeye gelenler var. .

Ekleme: 24.07.2023 - 11:24 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .
Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde İsmail Öcalan'a ait mandanın yavrusu doğdu.

Doğan manda yavrusunun siyah beyaz renkleri, benekleri dikkat çekti.

GÖREN HERKES ŞAŞIRIYOR

Türünün bölgedeki tek örneği olan manda yavrusunu çevre köylerden dahi görmeye gelenler olmaya başladı.

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

Bu durumla ilk defa karşılaştıklarını belirten manda yavrusunun sahibi İsmail Öcalan 'Böyle bir yavrumuz doğdu. Siyah beyaz benekli. Önce biz de çok şaşırdık, İnek yavrusu gibi, görenler zaten ilk önce inek yavrusu zannediyor. Yavrumuzu yakın köylerden de görmeye geliyorlar, gören herkes şaşırıyor' dedi.

Hayvan sahibinin eşi Meryem Öcalan ise 'Biz ilk defa böyle bir şey gördük. Yavrumuz daha 2 günlük onu çok seviyoruz. Benim çocuğum sevmeden işe gitmiyor' şeklinde konuştu.

Kümbet köylüleri ise daha önce bu şekilde bir manda yavrusu görmediklerini belirtti.

ÜZERİNDEKİ ŞEKİL ŞAŞIRTTI

Megan ve Barry Coster, adındaki çiftçilere ait olan , Avustralya'nın West Gippsland kentindeki Ripplebrook'taki hara çiftliğinde yılda yaklaşık 700 buzağı üretiliyor.

Doğan buzağıların arasında ise karnında gülen yüzle dünyaya gelen yavru inek çiftlikte ilgi odağı oldu.

ADINI 'MUTLU' KOYDULAR

Buzağının, iki göze, bir buruna ve bir gülümsemeye benzeyen işaretleri olduğum için çiftçiler adını 'Mutlu' koymaya karar verdiler.

Söz konusu Siyah beyaz Holstein buzağının artık etrafta dolaşmasına ve çiftlik işçilerinin çimlerini yemesine izin verilecek.

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinin Nova Venecia beldesinde bulunan bir çiftlikde doğum yapan inek sosyal medyayı salladı.

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

AHIRDAN KAÇIP YETKİLİLERİ ARADI

Sabah saatlerinde ahıra giren çiftçi, gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşadı. İki başlı buzağıyı korumaya alan çiftçi, içeri kimsenin girmesine izin vermemesinin ardından veterinerleri aradı.

ACİL OLARAK İNCELEMEYE ALINDI

Bu tür hayvanların genetik bozukluk kaynaklı doğduğunu bilen veterinerler, buzağının vücudunun kusursuz şekilde güzel olmasının ardından genetik bozukluk olup olmadığı konusunda şüpheye düştü. Buzağı acil olarak incelemeye alındı.

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

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