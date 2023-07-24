Gizli zoom toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yaptırım! Gökhan Günaydın'a MYK yasağı...

28 Mayıs seçimlerinin yenilgi hüznünün sürdüğü CHP kriz üstüne kriz yaşıyor.Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir kez daha yenilmesini hazmedemeyen partililer değişim için isyan bayraklarını çekti.CHP, Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye bölünürken, partide çatırdamalar başladı.Her geçen gün yeni bir kaosun yaşandığı CHP’de son olarak gündeme gelen olay ise Ekrem İmamoğlu’nun zoom toplantısı. Aralarında CHP Meclis üyelerinin de bulunduğu gizli zoom toplantısının medyaya sızdırılması sonrasında kılıçlar çekildi. Ekrem İmamoğlu ihanetle suçlanırken, söz konusu toplantıda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da hedef alınan isimler arasına girdi.CHP çalkantılı günler geçirirken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz bir yeni gelişmeyi daha aktardı.Gelişme, bu kez Gökhan Günaydın’ı kapsıyor.Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sızdırılan zoom toplantısından sonra İmamoğlu ile hareket eden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.Kılıçdaroğlu’nun 5 gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e Gökhan Günaydın ile ilgili kararını bildirdiğini ve Özel’in de bu gelişmeden Günaydın’ı haberdar ettiği aktarıldı.Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu’nun, “Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mu biliyorum?" sorusu, Günaydın’ın da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu’nda bardağı taşıran damla oldu.Bir diğer yandan İsmail Saymaz’ın yazdığı detaylar arasında Gökhan Günaydın’ın MYK toplantısına katılacağı, hakkındaki karara itiraz edeceği biliniyor.Akıllardaki bir soru da Gökhan Günaydın gibi Özgür Özel’in de toplantıda bulunması.Peki Günaydın gibi, Özel’e de bir yaptırım gelecek mi?CHP’li yetkililer bu soruya, “Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın’ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz” cevabını verdi.