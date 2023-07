Gizli protokole tepkiler dinmiyor! Küçük ortaktan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Ahlaki değeri yok…

Kemal Kılıçdaroğlu, birbirine benzemeyen 8 partiyi aynı masa etrafında topladı. Türkiye'yi yönetme hevesiyle yola çıkan 8'li koalisyon, seçimlerde hüsrana uğradı. Yenilginin ardından hiçbiri suçu kendinde aramadı. Hepsi 'Sen daha az çalıştın, o yüzden kaybettik' diyerek birbirini suçladı. Hatta kendilerine oy vermeyen depremzedeleri bile hedef aldı.Seçimin kaybedilmesi ile birlikte koalisyondaki gizli anlaşmalar da açığa çıktı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini aday gösterebilmek ve oy alabilmek için her partiyle anlaşmalar yaptı. Bakanlık ve milletvekilliği dağıttı. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile anlaştı.Ümit Özdağ, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli mutabakatı açıkladı. 'Kılıçdaroğlu bize 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım' çıkışı yaptı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiayı yalanladıKemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında açık açık gizli mutabakat yaptıklarını itiraf ederek ''O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta' açıklamasını yaptı. Kendi parti sözcüsünü bile yalanladı…Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşma, 8'li koalisyonun ortaklarını çok kızdırdı. Son olarak CHP listelerinden Meclis'e girebilen ve 10 milletvekili çıkarabilen Gelecek Partisi, yapılan anlaşmayı 'Ahlak dışı' olarak yorumladı.'Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur' ifadeleri kullanıldı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca şu açıklamalar yapıldı:Sayın Özdağ'ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu üç bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli protokol konusunda ortaya attığı iddialar asla kabul edilemez gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerililerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir.Şeffaflık, tutarlılık, siyasi ahlak ve insan onuru partimizin siyaset anlayışının temelini teşkil eden ilkelerdir. Her ne suretle olursa olsun iktidara gelmek için siyaset yapmayı bu temel ilkelerde bağdaştırmak mümkün değildir.İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı anlaşmaya 'Biz sahada kendisi için oy isterken, Meğer o, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?' diyerek tepki göstermişti.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, 'gizli protokol'den haberleri olmadığını dile getirmişti. Şahin, 'Kemal Bey'in bize sözü şuydu; ortak mutabakat metni çerçevesine dışına çıkılmayacak ve millet ittifakının topluma sunduğu taahhütlerden asla ödün verilmeyecek noktasındaydı' demişti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, 'Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum' diyerek anlaşmaya tepkilerini dile getirmişti.Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise 'Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. İyi ki olmamış!' mesajını paylaşmıştı.