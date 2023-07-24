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Gaziantep'te deprem konutları yükseliyor! 17 blokta sona doğru...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden önemli ölçüde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devam eden afet konutlarını paylaştı.

Ekleme: 24.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 24.07.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te deprem konutları yükseliyor! 17 blokta sona doğru...
Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyindeki 11 kenti vurdu.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, kentleri adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce binayla şehirler enkaza döndü.

Devletin tüm imkanları, ilk andan itibaren bölgeye seferber edildi. Öyle ki, 5 ayın geride kaldığı depremde, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan konteyner kurulumları sürerken, bunların gölgesinde ise afet konutları inşa ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki doğal afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde söz verdi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek yatay ve yöresel mimariye uygun konutları planladı.

Bakan Özhaseki'den Yerinde Dönüşüm müjdesi
Yeni dönemde Bakanlık görevini teslim alan Mehmet Özhaseki de, çalışmalara ilk olarak afet bölgesinden başladı.

Öyle ki, depremzedelere nefes olacak 'Yerinde Dönüşüm' projesiyle, sürece bir destek daha verildi.

Depremden en fazla etkilenen kentlerden biri de Gaziantep. İslahiye ilçesinde yükselen konutlarda sona gelindi.

"399 konutun yapımında önemli aşama katettik"
Çalışmalara ilişkin Bakanlık tarafından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep İslahiye'de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

"Bütün gücümüzle çalışıyoruz"
Videoda, yükselen konutlar ve içerisine yerleştirilen eşyalara yer verildi.

Öte yandan TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir de çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

İslahiye ilçesinde devam eden projemiz 17 bloktan 399 konuttan oluşmakta. 17 bloğun 11’inde kaba inşaatı tamamlamış bulunmaktayız. Bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşmakta. Hedefimiz tabii ki vatandaşımız güvenle, huzurla, mutlulukla yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturmak. Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz.
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