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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

CHP'deki koltuk savaşı, iyice kızıştı. Gizli darbe toplantısıyla birlikte kılıçlar çekildi taraflar arasında adeta savaş başladı. Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların feshedildiğini açıkladı. Musluğu kesilen fondaş medyada ise panik başladı… Son olarak Eren Erdem'in Görkemli Hatıralar isimli programın yayınlanmasını engellediği iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine ortalık karıştı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından hem Eren Erdem'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı…

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...
Ekleme: 24.07.2023 - 10:45 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları başladı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim şart çıkışı ile ortalık iyice karıştı. Parti adeta Ekremci ve Kemalciler olarak ikiye ayrıldı. Hafta sonu ise adeta kılıçlar çekildi, parti içinde savaş başladı.

FONDAŞ MEDYANIN MUSLUĞU KESİLDİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

Bunun üzerine fondaş medya karıştı. CHP'nin fonladığı Halk TV'de panik başladı. Gelişmenin ardından Görkemli Hatıralar'ın Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştireceği programın da yasaklanması üzerine ortalık karıştı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

MAHİROĞLU'NDAN ERDEM'E SERT SÖZLER

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, programın yasaklanması talimatının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen Cafer Mahiroğlu, 'Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP'nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar'ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

İnanmakta zorlanıyorum. Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP'yi ve sizi tanıyorum. Lütfen Görkemli Hatıralar'ın halka açık bir mekanda yapılmasına getirilen yasaktan haberiniz olmadığını söyleyin' ifadesini kullandı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

PROGRAM SON ANDA İPTAL EDİLDİ

CHP'nin Halk TV ile sözleşmelerin feshedilmesinin ardından Görkemli Hatıralar'ın Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştireceği programın yayınlanmayacağı açıklanmıştı. Programı sunan Serhan Asker, sosyal medya hesabından Eren Erdem'i hedef almıştı.

'Büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. Ancak canlı yayının yapılacağı yerin dışına çıkarak sizlerle birlikte olacağız. Üzgünüz... Görkemli Hatıralar sizin programdır. Susmayacağız... Tüm Antalyalıları canlı yayına davet ediyorum...

'YASAKLAR' ÇIKIŞI!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in belediye başkanına verdiği talimat doğrultusunda 'orada program yapmıyorsunuz, planlanan o programı iptal ediyorsunuz' dedi ve bu sabah belediye başkanı programı iptal ettiklerini, genel Merkezin kararı ile iptal ettiklerini söyledi.

Biz de o zaman dışarda yaparız programı dedik ve öyle de yaptık. Her tarafta yasaklar, yasaklar, yasaklar… Merak ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu olayla ilgili bir açıklama yapacak mı, bu olayda onun bir talimatı var mı? Ben onun böyle bir karar almayacağını düşünüyorum ben. Ama Genel başkan Yardımcısı bu talimatı dün akşam verdi' diyerek karara sert çıktı.

Fondaşta kriz büyüyor! Cafer Mahiroğlu’nden Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kime hizmet ettiği belli olmayan...

BELEDİYE BAŞKADI: TALİMAT GENEL MERKEZ'DEN!

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararın Genel Merkez tarafından verildiğini açıkladı.

Şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV'de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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