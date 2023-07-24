Esenyurt'ta tartıştığı kadını döverek bayıltmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Esenyurt'ta iddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Şeymus Dağ, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Şeymus Dağ, daha sonra bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalıştı.Şeymus Dağ, o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşı hedef aldı. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler yağdırdı."Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli Şeymus Dağ, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Şeymus D., yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şeymus D., tam bir suç makinesi çıktı.Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Şeyhmus D. ve olay sırasında yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.