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Esenyurt'ta tartıştığı kadını döverek bayıltmıştı! O cani hakkında flaş gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olay, Esenyurt'ta meydana geldi. Şeyhmus D. isimli şahıs, sokak ortasında tartıştığı D.S. isimli kadını döverek bayılttı. O anlar kaydeden bir vatandaşa ise "Yarın sabah sizin için geleceğim" diyerek tehditler yağdıran şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli şahsın dosyası ise kabarık çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 24.07.2023 - 15:33 Güncelleme: 24.07.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta tartıştığı kadını döverek bayıltmıştı! O cani hakkında flaş gelişme
Esenyurt'ta iddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Şeymus Dağ, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Şeymus Dağ, daha sonra bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalıştı.

VATANDAŞLARA KÜFÜR EDİP TEHDİTLER SAVURDU

Şeymus Dağ, o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaşı hedef aldı. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler yağdırdı.

"YARIN SABAH SİZİN İÇİN GELECEĞİM"

"Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli Şeymus Dağ, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Şeymus D., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şeymus D., tam bir suç makinesi çıktı.

TUTUKLANDI

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Şeyhmus D. ve olay sırasında yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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