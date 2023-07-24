Ekrem İmamoğlu hakkında Eren Erdem’den olay yaratacak iddia: Çekilme kararını bir kişi vermez…

Muhalefetin gündemi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmalarıydı. Seçimlerde Türkiye'yi yönetme hevesine kapılanlar, aldıkları yenilgi ile dağıldı. 8'li koalisyondaki her partide kriz yaşanırken CHP'deki kaos, gittikçe tırmandı.Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hevesine kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan tarihi yenilginin ardından kazan kaldırdı. 29 Mayıs sabahında 'Değişim şart' ifadesini kullandı.Seçimlerin ardından 3 kez bir araya geldiği Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için medya yolu ile baskılara başladı. 'Daha önce hiç seçim kaybetmedim' diyerek Kılıçdaroğlu'na 13 yıllık genel başkanlık sürecinde sayısız yenilgi aldığını hatırlattı.Geçtiğimiz hafta da CHP'nin ağır topları ile zoom üzerinden darbe toplantısı yaptı.Ekrem İmamoğlu'nun, Genel Başkanlık koltuğu kapmak için yaptığı her hamle, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından hedef alındı.En sert mesajı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem paylaştı. 'Yukarıdan aşağı doğru değişim dikte edemezsiniz' diyerek İmamoğlu'na aba altından sopa gösteren Eren Erdem, bugün CHP'ye yakın Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye verdiği röportajda, partideki krizi örtbas etmeye çalıştı…Parti içinde medyada gösterildiği gibi bir koltuk savaşının olmadığını, olayın tamamen bir algı operasyonu olduğunu açıkladı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden alınmasına yalnızca bir iki kişinin karar veremeyeceğini söyleyen Eren Erdem 'Büyük kurultay toplanacak zaten, büyük kurultay böyle bir kanaate sahip olmuşsa 'Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapmayı uygun bulmuyoruz' der, başka birini yapar. Yani, bunun kararını bir kişi, üç kişi, beş kişi veremez' diyerek İmamoğlu'na mesaj yolladı.Partiden Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını görmezden gelen Eren Erdem, suçu ise iktidara yakın medyaya attı.CHP'deki koltuk kavgasını ve Parti Meclisi'nde yaşanan tartışmaları görmezden gelen Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun değişim hareketinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istediği iddiasını da ortaya attı.İmamoğlu ile koltuğunu kapmak için darbe planları yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasında bir sorun olmadığını vurguladı.'Ekrem Bey de konuşmasında 'Sayın Genel Başkanım, bir değişim olacaksa sizin liderliğinizde olması gerekiyor' şeklinde bir ifade kullandı, aynen oradadır. İki yüz yedi belediye başkanı ve MYK üyelerinin tanıklığında yaptı bu konuşmayı.'Ben değişimi sizinle konuşarak yapmak taraftarıyım' dedi, çok yapıcı bir konuşma yaptı. Ama basına şöyle yansıdı 'Genel başkanlıktan çekilmezseniz ben yerelde yokum', öyle bir cümle yok' ifadesini kullandı.CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerdeki İBB Başkanlığı adaylığını da desteklediğini açıkladı.