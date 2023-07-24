Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine'de ana gündem maddesini toplu sözleşme, terörle mücadele ve ekonomik gelişmeler oluşturdu. Başkan Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan Kabine toplantısına başkanlık etti. Ana gündem maddesini toplu sözleşme, terörle mücadele ve ekonomik gelişmeler gibi konuların oluşturduğu Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin desteği ile bu fırsatın ziyan olmasına izin vermeyeceğiz.



NATO Zirvesi tezlerimizi dillendirdiğimiz önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir toplantı oldu.



Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşma ile işbirliğimizi daha da ileri taşıdık.





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