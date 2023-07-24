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Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.803,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ekleme: 24.07.2023 - 14:30 Güncelleme: 24.07.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıBIST 100 endeksi, 6.803,37 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,61 puan ve yüzde 1,68 değer kazancıyla 6.800,40 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 6,75 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

Bugün Japonya'da ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin kötü gelmesinin de resesyon endişelerini tetikleyebileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın 'şahin' adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 83 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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