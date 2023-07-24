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Başkan Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı: Haklarımızı savunurken yeni hamlelerle kazanımlarımızı tahkim edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajında, kazanılmış hakların korunmasının yanı sıra yeni hamleler vurgusu dikkat çekti. Erdoğan, sahada ve masada 'Güçlü Türkiye' hedefi ile hareket edileceğini bildirdi. İşte Başkan Erdoğan'ın Lozan mesajı...

Başkan Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı: Haklarımızı savunurken yeni hamlelerle kazanımlarımızı tahkim edeceğiz
Ekleme: 24.07.2023 - 16:21 Güncelleme: 24.07.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı: Haklarımızı savunurken yeni hamlelerle kazanımlarımızı tahkim edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Lozan Antlaşması ile kazanılmış hakların kaybedilmeyeceğini, bunun yanı sıra yeni hamleler yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın mesajında, 'Sahada ve masada Güçlü Türkiye' ifadeleri dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LOZAN MESAJI

Başkan Erdoğan, Lozan Antlaşması ile ilgili mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüdür.

Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması'nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir.

Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir.

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri'nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir.

28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır.

'ELDE ETTİĞİMİZ HAKLARI SAVUNURKEN, YENİ HAMLELER YAPACAĞIZ'

Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Lozan Anlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.

Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiye'yi ilelebet payidar eylesin diyorum.
Başkan Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajı: Haklarımızı savunurken yeni hamlelerle kazanımlarımızı tahkim edeceğiz
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