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Beyaz Gazete
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Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı zoom toplantısı gündeme bomba gibi düşmüştü. Partideki kaos artarak devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yanıt geldi. Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor." ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...
Ekleme: 23.07.2023 - 23:40 Güncelleme: 24.07.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...
Seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği zoom toplantısı ana muhalefette büyük krize neden oldu.

Kılıçdaroğlu, parti içindeki paralel yapılanmayı ifşa eden görüntülere ilişkin yaptığı ilk açıklamada 'Etik olarak rahatsız edici' sözleriyle tepkisini dile getirirken daha sonrasında İmamoğlu ve 'değişim' ekibine gözdağı vererek, 'Tekrarlanırsa gereğini yaparım' dedi.

Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...

'SEN VARSAN BEN YOKUM' RESTİ

CHP'yi derinden sarsan söz konusu görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, dün CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıya Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma damga vururken, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na 'Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum.' dedi.

Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...

'GEÇMİŞİ KİRLİ OLMAYAN BİRİNİ BULDUĞUM ZAMAN...'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na 'Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim' karşılığını verdi.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun 'Geçmişi kirli olmayan aday bulursam görevi bırakırım' sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sert tepki gösterdi.

Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...

Aslı Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adımla ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii.' ifadelerini kullandı.
Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 'Temiz geçmiş' sözlerine tepki: CHP'nin mirasını bitirdi, geçmişi ne ki millete ahkam kesiyor...
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