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Antalya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Ekleme: 24.07.2023 - 09:40 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü!Antalya'nın Serik ilçesinde Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde D.K. idaresindeki 34 AE 8414 plakalı otomobil ile 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tunç ve Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü!

MERSİN'DE DE REFÜJE ÇARPAN İKİ ARKADAŞ VEFAT ETMİŞTİ
Mersin'in Erdemli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki Mihraç Enes Direk (22) ile arkadaşı Enes İmir (24), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda meydana geldi. Mersin yönünde ilerleyen 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Motosikletteki Mihraç Enes Direk ile arkadaşı Enes İmir, savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Direk ile İmir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki arkadaşın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, motosikleti kimin kullandığı henüz tespit edilemedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü!


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