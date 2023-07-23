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Meteoroloji'den 40 ile kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 40 il için yüksek sıcaklık uyarısı verdi. Meteoroloji öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarırken bazı illerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Ekleme: 23.07.2023 - 00:14 Güncelleme: 23.07.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 40 ile kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayınAşırı sıcak havalar tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Vatandaşların zor durumlar yaşamasına neden olan sıcaklıklar ile ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı geldi.

Tam 40 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edilirken bazı illerde sıcaklıkların 40 derecenin de üzerine çıkması bekleniyor.

Tam 40 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edilirken bazı illerde sıcaklıkların 40 derecenin de üzerine çıkması bekleniyor.

Meterololoji'den yapılan uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

İSTANBUL'DA ÇÖL SICAĞI ETKİLİ OLUYOR! GÜNEŞİN ALTINDA 50 DERECE

İstanbul'da çöl sıcağı etkili oluyor. Sıcaklık öğle 33, gece dahi en düşük 26 derece olacak. Ankara kavurucu sıcak, 34 derece, İzmir 38, Bursa 35 dereceyi buluyor, Antalya'da 42 derece ile sıcaklık rekora yaklaşıyor. Marmara'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde. Güneşin altı 50 dereceye yaklaşıyor.

Öte yandan sıcaklıkların orman yangını tehlikesini artırdığı öğrenildi.

UZMANLAR PERŞEMBE GÜNÜNE İŞARET ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) İklim Bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasının ardından gelecek hafta perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

Küresel bir okyanus- atmosfer olayı olan ve Pasifik Okyanusu'nda, okyanus suyunun sıcaklıklarındaki değişkenlikler üzerine birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin oluştuğu ve tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkileyen 'El Nino' nedenli aşırı sıcaklık artışları devam ediyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü'nden Arap Yarımadası'na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Önol, "Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz" diye uyardı.
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