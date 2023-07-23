CHP'de darbe toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında başlayan değişim savaşları ayyuka çıktı. CHP Belediye Başkanları Toplantısı karşılıklı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun atışmalarına sahne oldu.CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş toplantıda yaşananları katıldığı bir programda açıkladı.Bomba iddialarda bulunan Yarkadaş'ın, toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'sen varsan ben yokum' demesi üzerine CHP liderinin de bu sözlere karşılık 'Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim' dediğini açıkladı.Barış Yarkadaş toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun: 'Ekrem başkanımız 'Hiç kimse vazgeçilmez değildir' diye bir söz kullandı, o söz Norveçli bir düşünüre aittir, 'Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir, mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla doludur' Eğer böyle olmasaydı dünya tarihi dururdu insanlıkta bir aşama kaydedemezdi.Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...Çünkü vazgeçilmez denilen kişiler tarihten kaybolduğunda, dünya tarihi dururdu o yüzden hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz ve ben de 'Vazgeçilmez değiliz' diyen kişilerden biriyim, sonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok, eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa, ben de zaten bu görevi bırakacağım.' dediğini ifade ettiSonuna kadar CHP koltuğunda oturacağım diye bir şey yok. Eğer geçmişinde para pul ilişkileri, lekesi olmayan biri çıkarsa ben de bu görevi bırakacağım'CHP'de gerçekleştirilen 'Belediye Başkanları Toplantısı' gergin anlara ve karşılıklı söz düellosuna sahne oldu. İfşa olan 'darbe videosu' sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez yüzleşti.Toplantıda konuşan İmamoğlu, internete sızan değişim toplantısını Kılıçdaroğlu'nun önünde savundu. Kılıçdaroğlu'nun aksine bu toplantının 'etik' olduğunu vurgulayan İmamoğlu, partinin geleceğini konuşmanın etik dışı bir yönü bulunmadığını öne sürdü.Adeta Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İmamoğlu'nun konuşması, genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun 'İttifakı güçlendirme çalışmaları için diğer partilerle görüşürken komisyondaki arkadaşlara verdiğim yetki sonucu, vekil listelerine yakın arkadaşlarını doldurdukları gördük.Bu arkadaşlarımız MYK'daki görevden alındıktan sonra işlerin yolunda gitmediğini söylüyor' dediğini de aktardı.