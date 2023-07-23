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HÜDA PAR'a saldırı sonrası Emniyet sosyal medyada harekete geçmişti: Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

HÜDA PAR'a saldırı sonrası Emniyet sosyal medyada harekete geçmişti: Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı
Ekleme: 23.07.2023 - 22:33 Güncelleme: 23.07.2023 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
HÜDA PAR'a saldırı sonrası Emniyet sosyal medyada harekete geçmişti: Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınan Ç.G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç. G. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısından şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan temin edilip ifadesinin alınarak 23.07.2023 günü mevcutlu olarak adliyede hazır edilmesi talimatı alınmış, şahıs adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 23 Temmuz 2023 günü Bakırköy Cumhuriyet Baş Savcılığı'na çıkarılan şahıs, savcılık makamında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştır' denildi.

Sacit Pişkin hayatını kaybetti

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Parti il başkanlığı mescidinde düzenlenen saldırı sonucu HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, İl Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetmişti.

HÜDA PAR'a saldırı sonrası Emniyet sosyal medyada harekete geçmişti: Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı
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