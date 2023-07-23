Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın

Türkiye medyasının büyük bir bölümünü yandaşlıkla itham edenlerin foyası ortaya çıktı.Bariz bir şekilde CHP'nin fonladığı Halk TV'nin resmi anlaşması da kamuoyunun gözleri önüne serildi. CHP, son dönemde parti içinde yaşanan değişim rüzgarında Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı tavır alan Halk TV'nin ödemelerini kesti.CHP, Halk TV sözleşmesini feshettiCHP'nin Ankara 54. Noterliği'ne gönderdiği belge ile sözleşme tek taraflı olarak feshedildi.Medyada büyük yankı yandıran bu adımdan sonra Halk TV'de sesler yükselmeye başladı.Halk TV'de ilk etkilenen program, Serhan Asker'in sunduğu gündüz kuşağı Görkemli Hatıralar Programı oldu.CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatı ile planlanan yerde program yapamayan Asker, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü...Eren Erdem'i hedef alan Seyhan Asker, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini söyledi.Asker şu şekilde isyan etti:"Görkemli Hatıralar bir darbe yedi. 3,5 senedir yollardayız kar kış pandami demeden ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Fakat bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen birinin talimatıyla 40 Göz Hanı’nda program yapacaktık yaptırmadılar.Sizin programınız, halkın programı bugün böyle bir yasakla karşılaştı. Dün akşam o genel başkan yardımcısı program yapılmayacak dedi. Biz de izleyicimiz için programımızı açık alanda yapacağız.Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı birinin kararıyla buradayız. Eren Erdem’in talimatıyla 40 Göz Hanı’nda yapılamıyor program. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ben bir açıklama bekliyorum. Onun talimatıyla mı yapıldı bunlar? Kılıçdaroğlu’na son dönemde nasıl destek verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz.Eren Erdem’in belediye başkanına verdiği talimatla programımız iptal edildi. Yasaklar nereye kadar? Bu konuda merak ediyorum Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Talimatı var mı? Onun demeyeceğini biliyorum ama bir yardımcı bu talimatı verdi ve belediye başkanı da çaresiz kaldı."