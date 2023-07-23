  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın

CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini iptal etmesinden sonra Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatıyla programı iptal edilen Serhan Asker canlı yayında isyan etti.

Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
Ekleme: 23.07.2023 - 12:05 Güncelleme: 23.07.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
Türkiye medyasının büyük bir bölümünü yandaşlıkla itham edenlerin foyası ortaya çıktı.

Bariz bir şekilde CHP'nin fonladığı Halk TV'nin resmi anlaşması da kamuoyunun gözleri önüne serildi. CHP, son dönemde parti içinde yaşanan değişim rüzgarında Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı tavır alan Halk TV'nin ödemelerini kesti.

CHP, Halk TV sözleşmesini feshetti

CHP'nin Ankara 54. Noterliği'ne gönderdiği belge ile sözleşme tek taraflı olarak feshedildi.

Medyada büyük yankı yandıran bu adımdan sonra Halk TV'de sesler yükselmeye başladı.

Canlı yayınca CHP'ye isyan

Halk TV'de ilk etkilenen program, Serhan Asker'in sunduğu gündüz kuşağı Görkemli Hatıralar Programı oldu.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatı ile planlanan yerde program yapamayan Asker, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü...

Eren Erdem'i hedef alan Seyhan Asker, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini söyledi.

"Eren Erdem'in talimatıyla programımız iptal edildi"

Asker şu şekilde isyan etti:

"Görkemli Hatıralar bir darbe yedi. 3,5 senedir yollardayız kar kış pandami demeden ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Fakat bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen birinin talimatıyla 40 Göz Hanı’nda program yapacaktık yaptırmadılar.

Sizin programınız, halkın programı bugün böyle bir yasakla karşılaştı. Dün akşam o genel başkan yardımcısı program yapılmayacak dedi. Biz de izleyicimiz için programımızı açık alanda yapacağız.

Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı birinin kararıyla buradayız. Eren Erdem’in talimatıyla 40 Göz Hanı’nda yapılamıyor program. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ben bir açıklama bekliyorum. Onun talimatıyla mı yapıldı bunlar? Kılıçdaroğlu’na son dönemde nasıl destek verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz.

Eren Erdem’in belediye başkanına verdiği talimatla programımız iptal edildi. Yasaklar nereye kadar? Bu konuda merak ediyorum Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Talimatı var mı? Onun demeyeceğini biliyorum ama bir yardımcı bu talimatı verdi ve belediye başkanı da çaresiz kaldı."
Türkiye'nin yerli otomobili Togg devrialem yapacak
CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi 'trafik yoğunluğu' şikayetlerine neden oldu: 'Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı'
Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
İzmir yangınında görüntüleri ortaya çıkan kundakçı tutuklandı
İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, örgüt üyelerine havale edilmiş
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Threads'in çöküşü! 10 Kişiden 7’si geri dönmedi

Threads'in çöküşü! 10 Kişiden 7’si geri dönmedi

Karadeniz'de martı istilası: Sayıları giderek artıyor büyük tehlike oluşturuyor

Karadeniz'de martı istilası: Sayıları giderek artıyor büyük tehlike oluşturuyor

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...