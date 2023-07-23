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FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar

İstanbul merkezli FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldan fazla bir süredir 31 şüheliye yönelik yapılan operasyonlar kapsamımda itirafçı olan 4 kişi örütün yeni yapılanmasını anlattı. Örgüt havala sistemiyle Türkiye'ye soktuğu paraları yine örgüt adına hükümlü bulunan kişilerin ailesine dağıtıyor. Yakalanmamak için alışveriş merkezlerinin tuvaletini kullanan örgüt üyeleri burada para dağıtımını gerçekleştirirken yakalandı. 100 bin dolarla yakalanan bir şüpheli tutuklanırken hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 23.07.2023 - 11:08 Güncelleme: 23.07.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturmalarda; örgütün son dönemlerde yeniden yapılanma içerisine girdigi ve faaliyetlerine hız verdigi, örgüt yönetici ve üyelerinin sempati ve iltisak boyutunu aşacak sekilde FETÖ'nün amaç edindigi gayeleri benimseyerek hiyerarsik yapıya dâhil oldugu belirlendi.

HÜCRELERİ AKTİF HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan binlerce operasyona rağmen örgütü etkin halde tutmaya çalışan üyeleri yeni yöntemler doğrultusunda örgüt faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. FETÖ, örgüt içerisinde yaşanan çöküşü minimum dereceye indirmek için, örgüt kapsamında adli islem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pismanlık hükümlerinden faydalanmayan sahıslardan firar olarak aranan, tahliye olan, olmayan kısacası 'Örgüte Sadık' olan 'YUSUF' veya 'YUSUF AİLELERİ' olarak adlandırdıkları mensuplarına finans desteği sağlamak amacıyla hücre şeklinde para transferleri gerçekleştiriyorlar.

31 ŞÜPHELİ 1 YIL TAKİBE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir takibe aldığı FETÖ şüphelilerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Yapılan operasyonlar kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Birinci dalga operasyonda 2 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanınca örgütün güncel yapılanması deşifre oldu. Etkin pişmanlıkçı bir şüpheli örgütün etkin kalması için yurtdışındaki bir yönetici aracılığıyla para transferleri gerçekleştirdiği belirtti.

AVM TUVALETİNDE PARA TRANSFERİ

Havala yöntemi ile yurtdışından Türkiye'ye döviz büroları aracılığıyla getirilen paralar yine örgüt elemanlarının aracılığıyla hali hazırda cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine dağıtılıyor. Bu kapsamında Sezai Ç., isimli şüphelinin farklı bir örgüt üyesinden alışveriş merkezi içerisinde bulunan tuvalette poşetle 100 bin dolar aldığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin sıkı takibi kapsamında FETÖ elemanlarının kalabalık ortamlar olan alışveriş merkezlerinde para transferleri yapmaya başladığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polisler tarafından gözaltına alınan Sezai Ç., karakolda verdiği ifadesinde daha önceden FETÖ'ye ait olan derneklerde görev aldığını ancak şuan herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti. İfadesinin ardından İstanbul adliyesine sevk edilen şüpheli burada da verdiği ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİNANS YAPILANMA ABİSİ YURTDIŞINDAN YÖNLENDİRİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Sezai Ç., hakkında örgüt üyeliği suçu kapsamında iddianame düzenledi. Savcılık iddianamede FETÖ'nün güncel yapılanma içerisinde olduğuna dikkat çekerek örgüt üyelerinin yurtdışından yönetildiği, üyeleri görüntülü arama ile telefonla bağlayarak buluşturdukları, bu kapsamda hts kayıtlarına düşmemeleri için önlem alındığı anlatıldı.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede ayrıca paraların yurtdışından havala sistemi ile Türkiye'ye getirildiğine dikkat çekilerken FETÖ'nün ayakta durabilmesi için para dağıtımı yaptığı ancak paranın kaynağının belli olmadığı belirtildi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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