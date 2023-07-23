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Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

AFAD, Karadeniz’de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan rip akıntısına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. 'Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin' uayrıları yapan uzmanlar denizdeki gizli tehlikenin en büyük belirtisinin köpüklenme olduğuna vurgu yaptı.. Rip nedir? Rip akıntısı neden oluşur? Rip akıntısının nedenleri neler? ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 23.07.2023 - 13:01 Güncelleme: 23.07.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'
AFAD, Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının büyük çoğunluğunda etkisi olan rip akıntısına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla denize girenlerin sayısı çoğaldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 35 kilometreyi bulan sahilde, denizi ve kumu seven tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

AFAD, muhtemel boğulma olaylarına karşı vatandaşları 'rip akıntısına' karşı uyarıyor.

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı:

'Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin'

Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söyledi.

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Rip akıntısı nedir?

Rip akıntısı, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntıdır. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. Bu bölgede suyun rengi etrafındaki suyun rengine oranla daha koyudur. Bu bölgede derinlik artar. Akıntının üst kısmı, denizin yüzeyine göre kırışıktır.

Rip akıntısı nasıl oluşur?

Genellikle okyanus kıyılarındaki sahil bölgelerinde, belirli dip yapısı ve dalga koşullarında oluşan tehlikeli bir akıntıdır. İngilizcede 'rip' akıntısı olarak bilinen bu güçlü akıntıların yönü kıyıdan açığa doğrudur. Sabit, aniden oluşan ve gizli olmak üzere değişik türleri bulunan rip akıntılarında sahile gelen dalga geri dönerken çok hızlı bir şekilde hareket eder.

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Rip akıntısı çeşitleri neler?

Sabit rip akıntısı

Sene içinde uzun süre aynı alanda görünen akıntıdır. Sebebi dip arazisinin yapısı ve çevredeki kıyı (sahil) yapısıdır.

Aniden oluşan rip akıntısı

Sahile vuran dalgaların yüksekliğinin hızla değişimi ile ortaya çıkar. Oldukça tehlikelidir.

Gezici rip akıntısı

Kıyıya paralel ilerleyen akıntının oluşturduğu akıntıdır. Gezici rip akıntısı kıyı boyunca yer değiştirir.

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'
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