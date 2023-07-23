CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 14 Mayıs 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrasında değişim' çağrılarına Halk TV'nin destek verdiğine yönelik düşünce sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hamle yaparak Halk TV ile yaptıkları protokolün sonlandırılmasına yönelik bir adım attı. Dün gece CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurdu. CHP'li Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.CHP vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede sosyal medyaya düştü. Halk TV'ye tebligatla iletilmesi üzerine yazılan fesihnamede '1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz' ifadeleri kullanıldı.CHP'nin Halk TV ile olan sözleşmesini feshetmesi büyük yankı bulurken sosyal medyada kimi yorumlar da yapıldı. O tepkilerden biri de Sözcü TV'den ayrılmak zorunda bırakılan Yılmaz Özdil'den geldi. Özdil, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak fesihname belgesini paylaşıp 'Türk basın tarihinin en hazin belgesi' olarak yorumladı.Özdil sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları da ifade etti: 'Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın.'Özdil daha sonra yaptığı paylaşımlarında ise şunları dile getirdi: 'Madem bu işler 'kurumsal' olarak yapılıyor, bence sözleşmeyle kiralanan gazeteciler için ihale açılsın, kiralamalar şeffaf olsun… Kılıçdaroğlu için 'kazanacak aday' diyenlerin, medya marifetiyle buna inandıranların, Türkiye'ye nasıl bir kumpas kurduğunu herkes hazin bir şekilde gördü…'Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise CHP'nin tek taraflı fesih kararı sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise şunları ifade etti: 'Halk TV ile CHP arasında, parti yönetiminin basın ve grup toplantılarının yayınlanması karşılığında yapılan, Sayıştay denetimine de tabi olan anlaşma, CHP tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. CHP yönetiminin en doğal hakkı olan bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Halk TV'nin objektif haberciliğinin muhatabı seyircisidir, izlenme oranları, seyircisiyle kurduğu derin ve sarsılmaz bağ da bunun kanıtıdır.Çağdaş Türkiye'den, kuruluş değerlerinden, halktan, emekten, gerçekten yana haberciliğimizden, RTÜK'ün rekor cezalarına rağmen taviz vermedik, şimdi de öyle olacak. Yayıncılıktaki ilkemiz bir partinin yanında ya da karşısında, bir partinin yönetiminin yanında ya da karşısında olmak değil halkın ve haklının yanında olmaktır. Biz bu ilkeler doğrultusunda yayıncılıktan asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.'