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Beyoğlu’nda taksici dehşeti: Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü

İstanbul’da bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

Ekleme: 23.07.2023 - 13:58 Güncelleme: 23.07.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu’nda taksici dehşeti: Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü
Olay Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde tartışma çıktı.

İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı.

Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti.

Beyoğlu’nda taksici dehşeti: Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı.

Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darbeden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.

Beyoğlu’nda taksici dehşeti: Fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü
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