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Yedi ilde suç örgütü operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekleme: 22.07.2023 - 12:26 Güncelleme: 22.07.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Yedi ilde suç örgütü operasyonu: 39 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, elebaşılığını Kerbela Y'nin yaptığı suç örgütünün, Avcılar ve Esenyurt'ta 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti', 'kasten yaralama', 'yağma', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı saldırı' olaylarını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Muğla, İzmir, Mersin, Rize, Tokat ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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