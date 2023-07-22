Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıran 'gizli protokol' ile ilgili yeni açıklama! Meral Akşener videosu yayınladı: Konu kapanmıştır

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi desteğini artırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelmişti. Yapılan pazarlıklar sonucu Zafer Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Ümit Özdağ, anlaşma sonrası sık sık İçişleri Bakanlığı'nın kendilerine verileceğini kamuoyuna deklare ederken, seçim hezimeti sonrası pazarlıkta nelerin konuşulduğu iyice netleşti. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vermeyi taahhüt ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu da katıldığı bir yayında Özdağ'ı yalanlamayarak, ' İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokol. Danışmanım dâhil benden başka kimse bilmiyor. Faik Öztrak da bilmiyor.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası kızılca kıyamet koparken, gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan Meral Akşener videosu ile bir açıklama geldi. İşte seçim hezimeti sonrası paramparça olan muhalefette yaşanan protokol krizi ve Özdağ'ın yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek yanıtı...Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü karşılığında destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Özdağ'ın açıklaması sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında konuya açıklık getirdi. Özdağ'ı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, 'Ümit Özdağ ile aramızda bir protokol var. Kamuoyuna açıklanmış bir protokol değil. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokol. Danışmanım dâhil benden başka kimse bilmiyor. Faik Öztrak da bilmiyor' dedi.Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masadaki ortaklarını yok sayarak yaptığı gizli protokol muhalefeti karıştırdı. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden peş peşe çok sert açıklamalar geldi.İYİ Partili Bilge Yılmaz, 'Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum.' derken, Gelecek Partisi'nin Sözcüsü Serkan Özcan, 'Görmek istediğimiz İçişleri Bakanlığı yerli Wilders modeli miydi? İyi ki kazanamamışız.' ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise, 'Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı.' dedi.Açıklamaları ile muhalefetteki 'gizli protokol' tartışmalarını başlatan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sonrası gelen tepkilere karşılık verdi.Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, daha önce Zafer Partisi ile yapılan pazarlıklara ilişkin yaptığı açıklamanın görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin.Akşener, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun...' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi.Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor, 'Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum...' Konu kapanmıştır.