TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuna tepki göstererek, Avrupa'ya çağrıda bulundu. Kurtulmuş, "Demokrat olan Avrupa halklarını birlik olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. " dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonları sonrası Avrupa'ya seslendi. Kurtulmuş, birlikte tepki verilmesi çağrısında bulunurken, 'Avrupalıların, İslam düşmanlığını film seyreder gibi izlememeleri gerekiyor.' dedi.
NUMAN KURTULMUŞ: FİLM İZLER GİBİ İZLEMEYİN
Kurtulmuş, İsveç'in ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi. Skandal olayı lanetleyen Kurtulmuş, 'Avrupalıların, İslam düşmanlığını film seyreder gibi izlememeleri gerekiyor. ' dedi.
'BİRLİKTE BU BARBARLIĞA KARŞI SES ÇIKARALIM'
Kurtulmuş, Avrupa ülkelerine birlik çağrısı yaparak, 'Demokrat olan Avrupa halklarını birlik olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.' diyerek konuştu.
'ŞİDDETLE LANETLİYORUZ'
TBMM Başkanı Kurtulmuş son olarak ise şu ifadeleri kullandı:
Türkiye olarak İslam'a ve müslümanlara karşı yapılan saldırıları şiddetle lanetliyoruz.
NE OLMUŞTU?
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.
NUMAN KURTULMUŞ: FİLM İZLER GİBİ İZLEMEYİN
Kurtulmuş, İsveç'in ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi. Skandal olayı lanetleyen Kurtulmuş, 'Avrupalıların, İslam düşmanlığını film seyreder gibi izlememeleri gerekiyor. ' dedi.
'BİRLİKTE BU BARBARLIĞA KARŞI SES ÇIKARALIM'
Kurtulmuş, Avrupa ülkelerine birlik çağrısı yaparak, 'Demokrat olan Avrupa halklarını birlik olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.' diyerek konuştu.
'ŞİDDETLE LANETLİYORUZ'
TBMM Başkanı Kurtulmuş son olarak ise şu ifadeleri kullandı:
Türkiye olarak İslam'a ve müslümanlara karşı yapılan saldırıları şiddetle lanetliyoruz.
NE OLMUŞTU?
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.
Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.