TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonları sonrası Avrupa'ya seslendi. Kurtulmuş, birlikte tepki verilmesi çağrısında bulunurken, 'Avrupalıların, İslam düşmanlığını film seyreder gibi izlememeleri gerekiyor.' dedi.Kurtulmuş, İsveç'in ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi. Skandal olayı lanetleyen Kurtulmuş, 'Avrupalıların, İslam düşmanlığını film seyreder gibi izlememeleri gerekiyor. ' dedi.Kurtulmuş, Avrupa ülkelerine birlik çağrısı yaparak, 'Demokrat olan Avrupa halklarını birlik olmaya ve bu barbarlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.' diyerek konuştu.TBMM Başkanı Kurtulmuş son olarak ise şu ifadeleri kullandı:Türkiye olarak İslam'a ve müslümanlara karşı yapılan saldırıları şiddetle lanetliyoruz.Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.