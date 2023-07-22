Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!

8'li koalisyon, aynı masanın etrafında toplandı. Adaylıktan milletvekili sayısına kadar her şeyi tartıştı. Tek bir konuda bile anlaşamadı. Türkiye'yi yönetmek isteyen 8 parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğradı.Seçim yenilgisinin ardından hepsi karıştı. Yenilginin sebebini bulmak yerine birbirini suçladı. CHP'de değişim krizi yaşanırken İYİ Parti'de Meral Akşener'e tepki yağdı…Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmişken koalisyon masasındaki ortaklarla yapılan anlaşmalar birbiri ardına açığa çıktı. Koalisyona en son katılan küçük ortaklardan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'Kemal Kılıçdaroğlu ile mutabakat yaptık. Bana 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdi. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım' çıkışı yaptı.Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iddiaları yalanlarken Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün katıldığı yayında bombayı patlattı. 'İkimizin arasında yapılan bir anlaşmaydı. Kimsenin haberi yoktu' çıkışı yaptı.İşte bu sözler, koalisyon masasını karıştırdı. Anlaşmadan haberi olmayan ortaklardan birbiri ardına tepki yağdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşma yapması etik dışı olarak yorumlandı.Son olarak ittifakın gizli ortağı HDP de gizli protokole karşı çıktı. HDP eski eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Bu siyasetin sefaletini ve muhalefetin başarısızlığını gösteriyor' çıkışı yaptı. 'Siyasetin bu tablosu kimsenin içine sindirebileceği bir tablo değil. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması da bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü eğer siz muhalefetin ortak adayıysanız bütün ilişkileriniz şeffaf olmak zorunda.Bu şeffaflığın olmadığı bir durumda tabii ki sizi destekleyenlere karşı ciddi bir sorumluluğu yerine getirmemiş olursunuz. Bu da insanların çok içine sindirebileceği bir şey değil. Tabii ki biz de içimize sindiremezdik' ifadesini kullandı.Dün de, Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokole İYİ Partili isimlerden tepki yağmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, 'Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum' diyerek sert çıkmıştı.İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise gizli anlaşmayı eleştirerek 'Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu' demişti.İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ise 'Bir kişinin inadı ile işi bu noktalara getirenler, al takke ver külah diyerek konuyu koyun pazarlığına çevirenler, onlara pervasızca destek çıkanlar; tarih önünde suçludurlar, mesuldürler' dedi.Koalisyonun küçük ortakları Gelecek Partisi ve DEVA'dan da tepkiler gecikmedi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamamasından dolayı, 'İyi ki olmamış' açıklamasında bulundu.DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Kılıçdaroğlu'na tepkisini 'Kaygılarımız hep vardı ama hiçbirisi tünelin sonundaki demokrasi ışığından daha değerli değildi. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı'' tepkisini gösterdi.Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında yapıldığı iddia edilen 'gizli protokol'den haberleri olmadığını söyledi.