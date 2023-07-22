İzmir yangınında görüntüleri ortaya çıkan kundakçı tutuklandı

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.Yurdun dört bir yanında geçtiğimiz haftadan bu yana alevler yükseliyor.Korku dolu anların yaşandığı bölgelerde, ekipler büyük bir mücadele ortaya koyarak faciaları engelledi.Çeşme alev alev yandıBir yangın da dün gece İzmir’in Çeşme ilçesinde başladı.Saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.Görüntüleri ortaya çıktıAlanı kundakladığı belirlenen K.Ç.’ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde K.Ç.’nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.TutuklandıAdliyeye sevk edilen K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yangın bölgesine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve dozer sevk edilmiş, söndürme çalışmaları süren yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.