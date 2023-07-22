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İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanı yakan kişi yakalandı. Zanlının ormanı yaktıktan sonra yanma tehlikesi geçirdiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Ekleme: 22.07.2023 - 16:19 Güncelleme: 22.07.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...
İzmir'in Çeşme ilçesinde, bozuk orman alanında çıkan ve 6,5 saatte söndürülen yangınla ilgili gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangında yaklaşık 40 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Çeşme'nin Ulusoy Limanı yakınındaki Karadağ mevkisinde bulunan bozuk ormanda, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, gökyüzünü aydınlattı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler, tedbir amacıyla otobüslerle tahliye edildi.

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

6.5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da bölgeye sevk edilerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İlçede yaşayanlar ve tatilciler sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını endişeli bir şekilde izledi. Günün ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar yangın söndürme helikopterlerinin de katılmasıyla olumlu sonuç verdi. Alevler, 6,5 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar bozuk orman alanının zarar gördüğü bildirildi.

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis şüpheli olarak akli dengesi yerinde olmayan K.Ç.'yi, gözaltına aldı. K.Ç.'nin yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı. Şüpheli K.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi
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