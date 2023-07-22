İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları, 2024’teki yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na “Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum” dediğini belirtti. Bunun üzerine yaşanan tartışmaları da Bayer sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu 'sızdırılan video'nun ardından ilk kez bir araya gelirken toplantıda sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.



Toplantıda yaşanan tartışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Yazar Yalçın Bayer, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiğini aktardı.



İMAMOĞLU: DİNLEYECEKSİN

Bayer, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum" dediğini paylaştı.



Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile İmamoğlu'nun da tartıştığını da aktaran Bayer, şunları söyledi:



"Bugün CHP Belediye Başkanları toplantısında konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na “Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum” demiş, bunun üzerine Ahmet Akın, İmamoğlu’na “Konuşmanızı toparlayın” dediğinde, “toparlayamam, dinleyeceksin” karşılığını vermiş. Olmuyor, ayıp."



"SENDE PARTİ RUHU YOK"

"CHP belediye başkanları toplantısında bir vaka daha.



İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile sert bir şekilde tartışmışlar. “Sende parti ruhu yok, daha sen yenisin” demiş, Kerimoğlu. CHP’ye yazık, büyük abiler duruma hemen müdahale etmeli.."