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Beyaz Gazete
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Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sızdırılan 'değişim' toplantısının ardından bugün ilk kez bir araya geldi. İki isim de toplantıda söz aldı ancak gündemdeki tartışmaya değinilmediği öğrenildi.

Ekleme: 22.07.2023 - 18:33 Güncelleme: 22.07.2023 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Seçimlerden sonra iç hesaplaşmanın yaşandığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükseldi.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak adına çeşitli yöntemlere başvurdu.

Önce danışmanların görevine son veren Kılıçdaroğlu daha sonra da MYK'sını değiştirdi.

Ancak tepkiler bir türlü dinmedi.

İmamoğlu değişim dedikçe Kılıçdaroğlu 'devam' mesajı veriyor
Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim isteyenler, Kılıçdaroğlu yönetimine mesajlar yollamaya devam etti.

Son olarak ise geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir zoom toplantısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın birçok isim İmamoğlu öncülüğünde online bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının kaydının sızdırılması sonrası gözler bugün yapılacak CHP Belediye Başkanları Toplantısı'na çevrildi.

Sızdırılan videonun ardından ilk kez yüz yüze geldiler
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yaşananların ardından bugün ilk kez bir araya geldi.

Toplantı başlangıcında tokalaşan iki ismin görüntüsü objektiflere yansıdı.

Toplantının 4 saat sürdüğü öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun söz aldığı toplantıda 'değişim' tartışmasına değinilmediği öğrenildi.
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