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Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a seçimde destek karşılığında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğine ilişkin gizli protokol yaptıklarını itiraf etti. Tepki çeken itiraf, eski ortakları birbirine düşürdü. İyi Partili Bilge Yılmaz, "Entrikayı siyaset zannetme eğilimini reddetmeliyiz" dedi

Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Ekleme: 22.07.2023 - 09:22 Güncelleme: 22.07.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
CHP Genel Başkanı'nın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yaptığını ve bunu ittifak ortakları dahil herkesten gizlediğini kabul etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Özdağ, 28 Mayıs seçimlerinde destek vermelerinin karşılığı olarak Kılıçdaroğlu'nun kendilerine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözünü verdiğini açıklamıştı. Söz konusu iddialar CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun, Özdağ'ın açıklamlarını doğrulaması ve 'Ümit Özdağ ile aramızda bir protokol var. Kamuoyuna açıklanmış bir protokol değil. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokol. Danışmanım dâhil benden başka kimse bilmiyor. Faik Öztrak da bilmiyor' demesi ittifakın bileşenlerinde şok etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun itirafı sonrası Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı olan İyi Parti'den ve her kesimden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlar geldi.

'MUHALEFET KAYBETMİŞTİR'
İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Yılmaz, 'Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum' ifadelerini kullandı.

Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

'ENTRİKAYI SİYASET ZANNETME EĞİLİMİ'
Muhalefetin içinde bulunduğu karmaşık duruma da dikkat çeken Yılmaz, çözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır' dedi.

Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

İMAMOĞLU'NUN GİZLİ TOPLANTISINA KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ: ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ
CHP'de değişim taraftarlarının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde internet üzerinden yaptığı görüntülü toplantının ifşa olmasının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan toplantıyla ilgili ilk kez konuşarak, 'Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var' diye konuştu. CHP'li Akif Hamzaçebi ise, 'Toplantının İBB Başkanı'nın başkanlığında yapılmış olması doğru değildir. Bunun Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsıyla ilgisi yoktur. Partinin en üst karar organı olan PM'nin üyeleri bir belediye başkanının başkanlığında toplanamazlar. Son derece yanlıştır' dedi.

'AKLA ZİYAN BİR AÇIKLAMA'
Kılıçdaroğlu'nun itirafı sonrasında gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Halk TV Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker: Öztrak protokolü yalanlamıştı, Kılıçdaroğlu 'Öztrak da bilmiyordu' dedi. Parti sözcüsünün bile bilmediği gizli bir anlaşma nasıl olabilir? Parti sözcüsünün yaptığı açıklamaları da teyit etmemiz mi gerekiyor?

Akademisyen Emrah Gülsunar: Önce masanın 4 küçük partisiyle anlaşarak İyi Parti'ye kumpas kurdu. Sonra Zafer Partisi ile masada imzalanan mutabakat metinleriyle uyuşmayan bir gizli protokol imzalayarak 4 küçük partiyi sattı. Türk siyasi tarihinin en sinsi ve ahlaksız siyasetçilerinden birisi. Turnuvanın final maçına çıkıyorsunuz, herkes galibiyet beklerken 3-1 yeniliyorsunuz. Sonra 'Hayır ben yenilmedim, bir gol attım, 5-1 bitse tamam ama 3-1 bitti' diyorsunuz. Öyle akla ziyan bir açıklama.

AK Parti MKYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin: Önce 4 küçük partiyle Akşener'i frenledi. Sonra o 4 parti dahil Altılı Masa'yı tümden sattı. Akşener'in ihraç ettiği, DEVA ve Gelecek'in nefret ettiği Özdağ'a, yıllardır yoldaşlık ettiği 4 küçük partinin alacağından daha büyük makamlar vermiş.

Üstelik bu makamlardan biri MİT Başkanlığı! Yani siyasi bir pazarlığa konu edilemeyecek, devletin en mahrem kurumunu ucuz bir pazarlığa meze yapmış. Bu gizli protokolü masadaki ortaklarından, hatta CHP'deki çalışma arkadaşlarından bile saklamış. 'Demokrat Dede' diktatörlüğün zirvesine çıkmış.

Ufuk Uras: Seçmenden oy istiyorsanız, gizli protokol yapamazsınız. Seçmen neye oy vereceğini bilmeli.


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