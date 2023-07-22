Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan gıda krizini ortadan kaldıran Tahıl Koridorunda, taraflar arasındaki anlaşmaya liderlik eden Türkiye, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesiyle birlikte yine tüm dünyanın umudu oldu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Karadeniz tahıl girişiminde Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bir soru üzerine Blinken, 'Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı.' dedi.Blinken, 'Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz.' ifadesini kullandı.Rusya'nın tahıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne de değindi.Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ' Tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı' denildi. Yeni bir ihracat rotası üzerinde çalışıldığını da belirtildi.