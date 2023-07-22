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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Ekleme: 22.07.2023 - 20:23 Güncelleme: 22.07.2023 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Müslümanlara yönelik çirkin saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Danimarka'da İslam karşıtı aşırı milliyetçi bir grup, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.

Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli marjinal grubun üyeleri, Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.
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