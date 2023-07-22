Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava kaç derece olacak? sorusu plan yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayında olunması sebebiyle sıcaklıklar rekor seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 40°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 37°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 42°C Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 34°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 27°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C Az bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C Az bulutlu
TOKAT 16°C, 33°C Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 29°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 42°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık