Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 22°C, 40°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 23°C, 33°C Az bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 21°C, 37°C Az bulutlu ve açıkKOCAELİ 21°C, 36°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 33°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ 25°C, 40°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 38°C Az bulutlu ve açıkMANİSA 25°C, 41°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 24°C, 37°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 29°C, 42°C Az bulutlu ve açıkHATAY 24°C, 34°C Az bulutlu ve açıkMERSİN 27°C, 34°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 34°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 17°C, 34°C Az bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açıkYOZGAT 14°C, 31°C Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 15°C, 32°C Az bulutlu ve açıkDÜZCE 18°C, 35°C Az bulutlu ve açıkKASTAMONU 15°C, 33°C Az bulutlu ve açıkZONGULDAK 20°C, 27°C Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 35°C Az bulutluSAMSUN 21°C, 29°C Az bulutluTOKAT 16°C, 33°C Az bulutluTRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 29°C Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 13°C, 29°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açıkVAN 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 25°C, 42°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 26°C, 39°C Az bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 41°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık