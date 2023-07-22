Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları tırmandı. 'Değişim şart' diyerek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına partideki güçlü isimleri de aldı.Koltuğunu korumak için Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelere rağmen parti içinden ve seçmenden gelen tepkileri bastıramadı. Seçim sonucunu başarı olarak yorumlaması, muhalif seçmeni iyice kızdırdı.Değişim tartışmaları sürerken gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı ise ortalığı karıştırdı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için ona en yakın isimleri kendi safına topladı. Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı toplantıda açık açık Kılıçdaroğlu'nu görevden alma planları yapıldı.Toplantının 15 dakikalık görüntülerinin sızdırılması ile genel merkezde yeni bir kaos başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı olağanüstü topladı. Toplantı hakkında bilgi aldı… Ardından çıktığı canlı yayında 'Bir daha olursa gereğini yaparım' diyerek tehditler yağdırdı.Gözler ise yarın yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısındaydı. Ancak bu toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği açıklandı.Darbe toplantısı sonrası yapılacak ilk yüzleşmede, tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Özgür Özel ile İmamoğlu'nun çevrim içi toplantısına katılan diğer isimlerin de PM toplantısına katılması bekleniyor.Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun başkanlara ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı iddia ediliyor. Parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından başlattığı değişim çağrısını sürdüreceği ve herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı konuşuluyor.Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.