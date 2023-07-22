  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de gerilim tırmandı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kritik isimleri ile yaptığı darbe toplantısı ise ortalığı karıştırdı. Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı. Bugün ise gizli toplantının ardından ilk kez Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği açıklandı. 'İhanet' olarak yorumlanan o toplantı sonrası yapılacak yüzleşmeyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı…

Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Ekleme: 22.07.2023 - 10:41 Güncelleme: 22.07.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları tırmandı. 'Değişim şart' diyerek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına partideki güçlü isimleri de aldı.

Koltuğunu korumak için Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelere rağmen parti içinden ve seçmenden gelen tepkileri bastıramadı. Seçim sonucunu başarı olarak yorumlaması, muhalif seçmeni iyice kızdırdı.

Değişim tartışmaları sürerken gündeme bomba gibi düşen darbe toplantısı ise ortalığı karıştırdı.

Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!

KENDİ SAFINA TOPLADI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için ona en yakın isimleri kendi safına topladı. Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı toplantıda açık açık Kılıçdaroğlu'nu görevden alma planları yapıldı.

KILIÇDAROĞLU PANİKTE!

Toplantının 15 dakikalık görüntülerinin sızdırılması ile genel merkezde yeni bir kaos başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı olağanüstü topladı. Toplantı hakkında bilgi aldı… Ardından çıktığı canlı yayında 'Bir daha olursa gereğini yaparım' diyerek tehditler yağdırdı.

Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!

Gözler ise yarın yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısındaydı. Ancak bu toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı. Bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği açıklandı.

Darbe toplantısı sonrası yapılacak ilk yüzleşmede, tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

DARBE TOPLANTISINA KATILANLAR DA ORADA!

Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Özgür Özel ile İmamoğlu'nun çevrim içi toplantısına katılan diğer isimlerin de PM toplantısına katılması bekleniyor.

Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!

İMAMOĞLU İDDİASI!

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun başkanlara ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı iddia ediliyor. Parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun seçimlerin hemen ardından başlattığı değişim çağrısını sürdüreceği ve herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı konuşuluyor.

Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.


TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıran 'gizli protokol' ile ilgili yeni açıklama! Meral Akşener videosu yayınladı: Konu kapanmıştır
MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
Başkan Erdoğan'dan büyükelçi kararı: Mısır'la yeni dönem resmen başladı...
Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti