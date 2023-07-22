Beşiktaşlı futbolcu trafikte saldırıya uğradı!

A Spor'un haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, bugün Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karıştı.Genç futbolcu ve kazaya karışan diğer kişiler, polisin olay yerine gelmesini beklerken sürtüşmeye başladılar ve Emrecan'a saldırıda bulundular.Hamstring kasları yırtılan ve yarın ameliyat olacak olan Emrecan Uzunhan, 4-6 ay sahalardan uzak kalacak.